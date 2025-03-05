Bağımlılıkla mücadelede yeni adım: Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi hizmete girdi

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolü kapsamında hayata geçirilen Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, hizmete açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, ilçe belediye başkanları ve il protokolü katıldı.



Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, Türkiye’de Yeşilay tarafından açılan üçüncü rehabilitasyon merkezi olarak dikkat çekiyor. Toplamda 9 bin 97 metrekare kapalı alana sahip olan merkez sadece Kayseri’ye değil, İç Anadolu Bölgesi’ne de hizmet verecek. Merkez, yaklaşık 19 ay süren bir inşaat sürecinin ardından, tüm donanımlarıyla bağımlılıkla mücadelede önemli bir boşluğu doldurmak üzere açıldı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile merkezin açılışını yapan protokol, daha sonra merkezi gezerek, incelemelerde bulundu.