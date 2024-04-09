Bakan Mehmet Özhaseki: 'Kendimize çekidüzen verip gönüllerde yerimizi yeniden perçinleyeceğiz'

Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri İl Teşkilatı’nca bayramlaşma programı düzenlendi. Programa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Başkan Yardımcıları, İlçe Başkanları ve partililer katıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ni değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yine destek verdiniz ve 30 yıllık belediyecilik serüvenimizi devam ettiriyoruz. Ufak bir ihtarı da gördük ve de anladık. Kendimize biraz daha çekidüzen vereceğiz, daha çok gayret edeceğiz, çalışacağız, hizmet edeceğiz ve insanların gönlünde yeniden yerimizi perçinleyeceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Hem bayram hem de seçim yoğunluğuyla dolu bir sürecin geride bırakıldığını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da “Önümüzdeki dönemlerde de el ele, gönül gönüle, değerli bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla ve 16 ilçe belediye başkanımızla çalışmaya devam edeceğiz. Farklı siyasi partilerden seçilen arkadaşlarımız da var tabii ki ayrıştırmadan şehrimizin bütün insanlarını seviyor, insanlarımıza hizmet etmeyi ibadet biliyoruz ve gönüllerde yer etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.