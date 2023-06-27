Bakan Özhaseki: “Sene sonuna kadar 311 bin deprem konutu tamamlanacak”

Kayseri Valiliğinin önünde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya Kayseri protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Kendi memleketimizde ana ocağımızda hep birlikte bayramlaşıyoruz. Allah nice güzel günlerde hepimizi bir araya getirsin diye dua ediyorum. Bu bayrama biraz daha buruk giriyoruz. Bizim başımıza gelecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. Kalıcı konutların yapımına doğru büyük adımlar atılıyor. Şu ana kadar 180 bine yakın kalıcı konutun ihalesi yapıldı. Sene sonuna kadar 311 bini tamamlanacak. İnşaatlar başladığı andan itibaren 1 sene içerisinde Allah nasip ederse konutları sahiplerine teslim edeceğiz. Bir taraftan da ‘Yerinde Dönüşüm’ün esaslarını belirledik. En kısa sürede bunun şartlarını açıklayacağız. Vatandaş kendisi yapmak istediğinde denetim, proje safhası ve daha sonrasında devam eden süreçte bizim kontrolümüzde ve devletin hibe ve desteğiyle herkes orada yıkılan yerleri yapabilecek. Dikkat edeceğimiz husus fay ve fay kırıklarının üzerinde asla yapılaşma olmayacak. Dere yataklarının üzerinde asla yapılaşma olmayacak. Zemini sağlam olan yerlerde mümkün olduğunca izin vermeye çalışacağız ama orada da zemin artı 3, zemin artı 4 gibi bir yükseltiden daha fazla yüksekliğe de izin vermeyeceğiz. Bu yaraları birlikte saracağız. Bütün bakan arkadaşlarımız deprem bölgesindeler. Ben de nasip olursa Maraş’a doğru hareket edeceğim. Göksun’da vatandaşlarımızla bayram namazını kılıp ardından hasar bölgelerini yerinde görüp sonrasında da ‘Yerinde Dönüşüm’le ilgili neler yapabilirsek bunları izah edeceğiz. Ne yazık ki en sevdiklerimizi barındırdığımız evlerde inşaatlar yapılırken ‘bir şey olmaz, ne olacak, biraz daha beton eksik olsa ne olur, 2 çubuk demir eksik olsa ne olur’ sözleriyle maalesef çok inşaatların yapıldığını gördük. Bundan sonra bu konularda müsamaha yok” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de hem arifenin hem tatavanın çok önemli olduğunu söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, “Bayramdan 1 gün önce arife 2 gün önce tatava olur. Bildiğiniz üzere 2 büyük seçim gerçekleşti. Ve çok şükür burada 2 büyük tehlike atlatıldı. Vatandaşlarımızın şuuruyla, aklıyla, bilinciyle seçimler başarılı bir şekilde gerçekleşti. Hangi partiden olursa olsun kazasız geçen bu seçimden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Arifeniz kutlu olsun, yarın ki bayramınızı şimdiden tebrik ederim” şeklinde konuştu.



Deprem bölgesinde yapılan çalışmalara katkı sağlayacaklarını ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Herkesin Kurban Bayramını öncelikle kutluyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Kayseri’de bir bayrama daha kavuştuk. Tabi bir yanımız buruk. Çünkü memleketimizde çok büyük bir afet yaşandı. Şimdi de deprem bölgesinde büyük bir mücadele var. Bizler Kayseri olarak Sayın Bakanımızın emrinde o bölgeleri ayağı kaldırmak için çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah bu duygular içerisinde nice bayramlara kavuruşuz” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Arifenizi, bayramınızı tebrik ediyorum. Sağlık ve huzur içerisinde daha nice bayramlara dua ve temennide bulunuyor hepiniz sevgiler, saygılar sunuyorum” dedi.