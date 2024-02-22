Saadet Partisi Büyükşehir adayı Arıkan'dan Görkemli Proje Lansmanı

Gençlere yönelik yapılması planlanan projeleri açıklayan Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan 'Bizim ilk hedefimiz sosyalleşememe sorununu ortadan kaldırmak. Bunun için hem Kayserili hem de Kayseri'de üniversite okuyan öğrencilerimizin kültür, kırtasiye ve sanat alanlarında desteklemek amacıyla bir kart hazırlayacağız. Bu 'Genç Kart' ile gençlerimiz diledikleri gibi sosyalleşecek. Her ay bir sinema bileti bu abinizden olacak. Gençlerimize toplu taşıma ücretsiz olacak' dedi.

Saadet Partisi Büyükşehir adayı Arıkan'dan Görkemli Proje Lansmanı

2029 Kayseri Vizyonu Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan’ın proje Lansmanı ve aday tanıtım programı gerçekleştirildi.
Gençlere yönelik yapılması planlanan projeleri açıklayan Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan; “Türkiye’de ekonominin giderek bozulmasıyla en çok konuşulan konu ekonomi oldu. Sosyal yardımlar dağıtılış biçimlerine kadar herkesçe tartışılır hale geldi. Biz bunu önlemek için tüm özel ve kamu kurumlarının iş birliği ile belediye bünyesinde Yardım Bilgi ve Koordinasyon Merkezi kuracağız. Bu kurumlarda oluşan bir kurulla şeffaf bir şekilde sosyal yardım faaliyetlerini yürüteceğiz. Sosyal yardım konusunu bir şova dönüştürmeyeceğiz. Bizim ilk hedefimiz sosyalleşememe sorununu ortadan kaldırmak. Bunun için hem Kayserili hem de Kayseri’de üniversite okuyan öğrencilerimizin kültür, kırtasiye ve sanat alanlarında desteklemek amacıyla bir kart hazırlayacağız. Bu ‘Genç Kart’ ile gençlerimiz diledikleri gibi sosyalleşecek. Her ay bir sinema bileti bu abinizden olacak. Gençlerimize toplu taşıma ücretsiz olacak” dedi.

Haber Merkezi

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