Başkan Baki Coşkun: 'Milli Görüş Belediyeciliğini Kayseri'de yeniden hakim kılacağız'

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Programı’nda konuşan SP İl Başkanı Baki Coşkun, “Bu seçimde Kayseri’yi hangi zihniyetin yöneteceğine karar vereceğiz ve bu seçim, vatandaşı bir yudum suya mahkum edenlerle, hızlı treni getiremeyenlerle ve bir otobanı bize çok görenlerle Millî Görüşün sahibi Saadet Partimizin adayı arasında geçecek. Millî Görüş Belediyeciliğini Kayseri’de tekrardan hakim kılacağız” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na partisinden aday oldu. Adaylığın açıklanması sonrası Kayseri’de aday tanıtım programı düzenlendi. Programda İl Başkanı Baki Coşkun, İl Başkan Yardımcıları, gençlik kolları ve partililer yer aldı.

Bu seçimin Kayseri’yi yönetecek aklın seçildiği kritik bir süreç olduğunu ifade eden SP İl Başkanı Baki Coşkun, “Bu seçim; vatandaşı bir yudum suya mahkum edenlerle, hızlı treni getiremeyenlerle ve bir otobanı bize çok görenlerle Millî Görüşün sahibi Saadet Partimizin adayı arasında geçecek. Bu seçimde tekrardan Millî Görüş Belediyeciliğini Kayseri’de tekrardan hakim kılacağız. Bayrağı düştüğü yerden tekrardan kaldırmaya and içtik. Millî Görüşün öz evladı, ticaretinde, siyasetinde temiz bir başkanı sizlerin huzuruna getirdik. Sizlerin de destekleriyle tekrardan Kayseri’ye Millî Görüş Belediyeciliğini getireceğiz. ‘Daha iyi bir yaşam, senin hakkın’ diyerek çıktığımız bu yolda başkanımızı sizlere emanet edeceğiz” dedi.