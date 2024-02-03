Başkan Cabbar, 'Develi ile ilgili ne varsa ben yine orada olacağım'

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Kayseri Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Toplantısı Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Toplantı öncesi Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “AK davanın erleriyiz. 20 yıldır bu parti içerisindeyim ve sanki bu partinin içerisinde büyümüş gibiyim. Yine bu dava bize 10 yıl boyunca doğduğumuz topraklarda şanlı görev yapma gururunu yaşattı. Gönül rahatlığıyla Adem kardeşime devretmiş oluyorum. Yine Develi’nin emrindeyim, hep gönlümde Develi olacak. Develi ile ilgili ne varsa ben yine orada olacağım” şeklinde konuştu.

‘BAŞKANIMIN YAPMIŞ OLDUKLARININ ÜSTÜNE KATARAK DEVAM EDECEĞİZ’

Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül ise, “Başkanıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah ben de doğduğum, büyüdüğüm çocuk ve gençliğimin geçtiği yere vizyonla bir şey katabilirsem, başkanımın yapmış olduklarına bir şeyler katabilirsem ne mutlu bana. Yaptığımız hizmetler boynumuzda taşıyacağımız onur vesikası olacak inşallah. Ekibimizle öncelikleri belirleyip çalışmalara başlayacağız inşallah” dedi.