Başkan Çolakbayrakdar'dan yeni pazar yerleri müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla hem vatandaşlara hem esnafa daha konforlu alış veriş ortamı sunduklarını belirterek, yeni dönemde de kapalı pazar yerleri yapacaklarını söyledi.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde semt pazarını AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ve AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ile birlikte ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, hem tezgâh açan esnafla hem alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilendi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Milletvekili Bayar Özsoy ve Başkan Çolakbayrakdar, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Kendisine gösterilen teveccühe teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaçlarına göre esnafın daha nezih bir ortamda hizmet etmesi ve vatandaşların daha rahat alış veriş yapmaları için modern pazar yerleri yaptıklarına işaret ederek, Kocasinan’a yapılacak her ne varsa en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Vatandaşların taleplerini bire bir yerine getirmeye çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye olarak esnafımızın ticaretlerini geliştirmelerini sağlayacak çalışmalara öncelik veriyoruz. Özellikle ilçemizdeki pazar yerlerini, daha işlevsel, daha sağlıklı, daha konforlu ve daha estetik hale getiriyoruz. Esnafımız, daha geniş yerlerde vatandaşa hizmet ettiği zaman ticaretleri gelişecek ve Kayseri ekonomisine daha çok katkı sunacaktır. Bunun için mevcut pazar yerlerini yeniliyoruz veya modern pazar yerleri yapıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla ilçemiz daha da güzelleşiyor” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin prestijini artıran hizmetler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Pazar esnafı ve vatandaşlar ise hizmetlerden dolayı Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.