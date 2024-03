Başkan Palancıoğlu: 'İlk günkü aşkla, inandığımız yolda gönüllere dokunmaya devam ediyoruz'

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi ve pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, ilçe teşkilatı ve Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları ile birlikte esnafları ziyaret ederek kolaylıklar dileyen Başkan Palancıoğlu, "31 Mart Yerel Seçimlerine çok az kaldı. Adaylığımızın açıklandığı ilk günden beri Melikgazi ilçe teşkilatımız ile tam kadro sahalarda yaptıklarımızı ve yeni dönemde inşallah yapacaklarımızı anlatıyoruz. İlk günkü aşkla, inandığımız yolda; gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız ve esnafımızın bizlere karşı olan coşkusu ve sevgisi heyecanımıza heyecan katıyor. İlçemizin her bir köşesindeki hemşerilerimizi ziyaret ediyoruz. Pazarcı esnaflarımız ve pazarlarımız ilçemizin ticari ve kültürel hayatının önemli bir parçasıdır. Alışveriş kültürümüzün olmazsa olmazlarıdır. İlçemize 5 yılda yeni pazar yerleri kazandırdık, eskimiş pazar yerlerinde bakım onarım yaptık. Pazar esnafımızın her zaman yanında olduk. Güçlü sosyal belediyecilik tecrübemizle toplumumuzun her kesimine hizmet etmeyi görev bildik, yeni dönemde de bunu görev bilmeye de devam edeceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinde de Melikgazi halkımızın yüksek teveccüh göstererek sandıklardan bizi rekor oyla çıkaracağına inancımız tamdır. Bu vesile ile pazarcı esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diler; misafirperverlikleri ve samimiyetleri için teşekkür ederim" dedi.