Bel çantası kapkaçına 2 yıl 1 ay 10 gün hapis

Kayseri’de meydana gelen olayda iddiaya göre R.R. isimli şahıs gece geç saatlerde telefonunu istediği şahsın bel çantasını da alarak kaçtı. Daha sonra yakalanan ve hakkında ‘yağma’dan dava açılan şahıs hakim karşısına çıktı. 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık ile avukatı hazır bulundu. Sanık önceki ifadelerini tekrarlarken mahkeme heyeti sanığın yaşının küçük olması nedeniyle indirime giderek 2 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi.