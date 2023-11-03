Bel çantası kapkaçına 2 yıl 1 ay 10 gün hapis

Kayseri'de cep telefonunu istediği kişinin bel çantasını da alarak kapkaç yapan şahsa 18 yaşından küçük olması nedeniyle 2 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.

PAYLAŞ
  • 03.11.2023 11:33
  • Güncelleme: 03.11.2023 11:42
Bel çantası kapkaçına 2 yıl 1 ay 10 gün hapis
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de meydana gelen olayda iddiaya göre R.R. isimli şahıs gece geç saatlerde telefonunu istediği şahsın bel çantasını da alarak kaçtı. Daha sonra yakalanan ve hakkında ‘yağma’dan dava açılan şahıs hakim karşısına çıktı. 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık ile avukatı hazır bulundu. Sanık önceki ifadelerini tekrarlarken mahkeme heyeti sanığın yaşının küçük olması nedeniyle indirime giderek 2 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vekil Hulusi Akar, Bilge Kral'a mezarı Başında Dua Etti

Vekil Hulusi Akar, Bilge Kral'a mezarı Başında Dua Etti

14 haneli Asurlu Tüccarlar Mahallesi'nde sona gelindi

14 haneli Asurlu Tüccarlar Mahallesi'nde sona gelindi

Kassam Tugayları duyurdu! İsrail'in bir tank taburunu tamamen imha ettik

Kassam Tugayları duyurdu! İsrail'in bir tank taburunu tamamen imha ettik

Talas'ta Arıcılık Kursu açılıyor

Talas’ta Arıcılık Kursu açılıyor

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0

Köpekler üzerinde nişan denemesi: 2 köpeği vurdu

Köpekler üzerinde nişan denemesi: 2 köpeği vurdu

Çok Okunanlar
1
İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

4
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

5
'Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor'

‘Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor’

6
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Recep Uçar Kupa maçında revizyona gitti

Recep Uçar Kupa maçında revizyona gitti

Bel çantası kapkaçına 2 yıl 1 ay 10 gün hapis

Bel çantası kapkaçına 2 yıl 1 ay 10 gün hapis

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık'ın kentsel dönüşümünde ısrarcı

Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık'ın kentsel dönüşümünde ısrarcı

Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi inşaatı devam ediyor

Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi inşaatı devam ediyor

Erciyes, Londra Fuarı'nda Tanıtılacak

Erciyes, Londra Fuarı'nda Tanıtılacak

Çocuk doktoru yazdığı hikaye kitabıyla gönüller fethediyor

Çocuk doktoru yazdığı hikaye kitabıyla gönüller fethediyor

Vekil Arıkan: 'Kentsel Dönüşüm Rant Odaklı Olmasın'

Vekil Arıkan: 'Kentsel Dönüşüm Rant Odaklı Olmasın'