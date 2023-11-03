Bel çantası kapkaçına 2 yıl 1 ay 10 gün hapis
Kayseri'de cep telefonunu istediği kişinin bel çantasını da alarak kapkaç yapan şahsa 18 yaşından küçük olması nedeniyle 2 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.
- 03.11.2023 11:33
- Güncelleme: 03.11.2023 11:42
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de meydana gelen olayda iddiaya göre R.R. isimli şahıs gece geç saatlerde telefonunu istediği şahsın bel çantasını da alarak kaçtı. Daha sonra yakalanan ve hakkında ‘yağma’dan dava açılan şahıs hakim karşısına çıktı. 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık ile avukatı hazır bulundu. Sanık önceki ifadelerini tekrarlarken mahkeme heyeti sanığın yaşının küçük olması nedeniyle indirime giderek 2 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN