Bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi yaralamadan yargılanan sanık müebbet hapis cezası aldı

Olay, geçen yıl 12 Haziran'da saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen U.Y. önce D.K.’yi ayağından silahla yaraladı. Daha sonra olay yerinden kaçarken denk geldiği Y.A.’yı da göğsünden vurdu. U.Y. olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Y.A. kurtarılamadı. U.Y. polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Sanık hakkında 'kasten adam öldürme', 'ruhsatsız silah bulundurma' ve 'kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık U.Y. ile ölen Y.A.’nın yakınları ve sanık avukatı katıldı.

SANIK U.Y.: KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI

Mahkemede konuşan U.Y., “Pişmanım. Öldüğünü polisten öğrendim. Öldürme kastım yoktu. Olay yeri raporunda ‘silah bulunmadı’ denilmiş, ama yakınları oradaydı. Silahı onlar kaybetmiştir. Keşke olay buraya kadar gelmeseydi" diye konuştu. Y.A.’nın yakınları şikayetçi olduklarını yinelediler.

Mahkeme heyeti, sanık U.Y.'yı, 'kasten öldürme' suçundan müebbet, D.K.'ye yönelik 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 4 ay, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kararın açıklanmasının ardından Olayda yaşamını yitiren Y.A.’nın yakınları mahkeme heyetini alkışlayarak, sanığa tepki gösterdi.