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  • Bu hafta Fetö'den 3, PKK'dan 1 kişiye işlem yapıldı

Bu hafta Fetö'den 3, PKK'dan 1 kişiye işlem yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 kişiye terörden işlem yapıldı.

Bu hafta Fetö'den 3, PKK'dan 1 kişiye işlem yapıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 kişiye terörden işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 8-15 Eylül tarihleri arasında çalışma yürüttü. Çalışmalarda; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplamda 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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