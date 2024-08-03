Büyükkılıç: 'Kayseri hep yük çekmeye çalışan, yerli ve milli bir anlayışın sahibi şehirdir'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın da yer aldığı Kayseri İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada Kayseri’yi, devletine hiçbir zaman yük olmayan, hep yük çekmeye çalışan, yerli ve milli bir anlayışın sahibi olan bir şehir olarak niteledi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıya Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Bakan Yardımcıları Özgür Volkan Ağar ve Mahmut Gürcan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, üniversite rektörleri ve çok sayıda iş dünyasından konuk katıldı. Konuşmasında, kapasitesi, samimiyeti ile her zaman takdir ettikleri Bakan Bolat ve güçlü ekibini Kayseri’de görmekten onur duyduklarını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin kadim bir medeniyet şehri, ticaret ve sanayinin merkezi olan, diğer taraftan da tarım ve hayvancılık, kültür ve turizm potansiyeli ile ön plana çıkan bir şehir olduğunu vurguladı. Kayseri’yi, devletine hiçbir zaman yük olmayan, hep yük çekmeye çalışan, yerli ve milli bir anlayışın sahibi olan, büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntısını yaşatmayan bir şehir şeklinde niteleyen Büyükkılıç, şunları aktardı;

“Kayseri cazibe merkezi. Etrafında 8 şehrin adeta uğrak yeri ve her zaman bu bölgenin plakalarını rahatlıkla görebildiğimiz bir güzel şehrimiz. Planlı, kuruluşu ve gelişmesiyle ihtiyaçlarımıza cevap veren, büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan, eğitimin de merkezi olan, hele hele tercihlerin de yapılmaya çalışıldığı bu dönemde inanıyorum ki böyle konforlu ve huzur şehri Kayseri’mizi, gönül insanlarının yoğun olduğu bu şehri ve aynı zamanda araştırma üniversitesi başta Erciyes Üniversitemiz olmak üzere potansiyeli ile de tercih edilecek bir şehir olduğunu hatırlatmak istiyorum.”

Yerel yönetimi, valisi ve siyasileri ile el ele vermek suretiyle, birliğin beraberliğin en güzel örneklerini sergileyen bir anlayış sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, bunu sağlayan her paydaşa teşekkür etti. Söz konusu anlayış ile Kayseri’nin her zaman takdirle anıldığına da işaret eden Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, Havalimanı Terminal Binası’nı yenilediklerini, eski havalimanı binasının bir bakıma boşa çıktığını belirtti. Eski havalimanı binasının bu kapsamda kullanılabileceğini, havacılık konusunda gümrüklü kargo boyutunun önemsenmesi, bu konuda fırsat verilmesi gerektiğini kaydeden Büyükkılıç, bunun 200’e yakın ihracat yapan firma ile şehir, bölge ve ülkeye, ihracatı yukarıya taşımak adına büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.