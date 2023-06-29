Büyükşehir, Erguvan'da bahçe sezonunu açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYTUR tarafından işletilen ve muhteşem şehir manzarası ile dikkat çeken Erguvan Restoran'da bahçe sezonu açıldı.

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  • 29.06.2023 11:36
  • Güncelleme: 29.06.2023 13:47
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Büyükşehir, Erguvan'da bahçe sezonunu açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYTUR tarafından işletilen ve muhteşem şehir manzarası ile dikkat çeken Erguvan Restoran’da bahçe sezonu açıldı.

Kayseri mutfağının en seçkin lezzetlerini, en güzel şekilde sunan Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki birçok sosyal tesisleri Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A.Ş.(KAYTUR) işletirken, Talas’ta faaliyet gösteren Erguvan Restoran kaliteli ürünler, lezzetli sunumlar ve uygun fiyatların yanı sıra, doğa ile iç içe muhteşem şehir manzarası ile dikkat çekiyor.

Doğa ile iç içe keyifli zaman geçirebilecek, çocuklar için özel oyun alanlarının bulunduğu muhteşem şehir manzarasına sahip, onlarca çeşit yemeklerinin keşfedileceği Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından işletilen Erguvan Restoran’da bahçe sezonu açıldı.

Bayramın 2, 3 ve 4’üncü günleri açık

Serpme Kahvaltı, Çorbalar, Soğuk-Sıcak Başlangıçlar, Salatalar ve Yöresel Lezzetler ile nezih mekân Erguvan Restoran, misafirlerini bekliyor.

Erguvan Restoran, Kurban Bayramı’nın ikinci günü 29 Haziran Perşembe, üçüncü günü 30 Haziran Cuma ve dördüncü günü 1 Temmuz Cumartesi günleri de saat 10.00 ile 22.00 arasında hizmet verecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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