Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yargılanan şahıs suçlamayı reddetti

Danişmentgazi Mahallesi’nde geçen 30 Haziran 2024 tarihinde akrabası M.A. isimli kız çocuğuna istismarda bulunmakla sürülen Suriye uyruklu İ.A., mahalledeki vatandaşlar tarafından linç edilmeye çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayların büyümesi üzerine zırhlı araca bindirilen İ.A.'yı gözaltına aldı. Yaşanan olayın ardından Suriye uyruklulara ait iş yeri ve araçlara zarar verildi. Şehir merkezine yayılan olaylar nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayın şüphelisi İ.A. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve ‘Hürriyeti yoksun kılma’ suçundan dava açıldı.

Bugün görülen davanın ilk duruşmasına sanık İ.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Mağdur taraflar duruşmaya karışmazken avukatlar duruşmada hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık İ.A. yanlış anlaşıldığını belirterek, “ İstismarda bulunmadım. Yanlış anlaşıldı. Olay buralara geldi. Herhangi bir temasım olmadı” dedi.



SAVCI MÜTAALASINI VERDİ

Tanık dinlendikten sonra duruşma savcısı mütaalasını verdi. Duruşma savcısı sanık İ.A.’nın ‘Nitelikli cinsel istismar’ ve ‘Hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.