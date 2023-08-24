Dikkatsizlik kazalara neden oldu

Nevşehir’de dikkatsiz sürücüler yine kazalara neden oldu. Meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Görüntülere yansıyan ilk kaza 15 Temmuz Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu caddesi, üzerinde meydana geldi. Kavşağa kontrolsüz giren iki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etsisiyle minibüslerden birisi yol kenarında park halinde bulunan otomobilin üstüne devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kentte meydana gelen ikinci kaza ise Niğde kavşağında yaşandı. Kavşakta U dönüşü yapan halk otobüsüne, yine kavşakta dönüş yapan başka bir otomobil çarpı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. KGYS kameralarına yansıyan bir başka kaza ise Ürgüp Caddesi Polis Evi kavşağında yaşandı. Yol yapımı nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yolda, bisikleti ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan gence otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen bisiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Meydana gelen bu kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi KGSY kameralarınca saniye saniye kaydedildi.