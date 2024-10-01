Drift atan sürücülere ceza yağdı

Kayseri'de drift yaparak kamu huzurunu bozan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 3 aracın sürücüsüne toplam 96 bin 699 TL ceza yazıldı.

Drift atan sürücülere ceza yağdı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de drift yaparak kamu huzurunu bozan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 3 aracın sürücüsüne toplam 96 bin 699 TL ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; ’Kamunun Huzurunu Bozacak Şekilde Saygısızca Drift Atmak’ suçunu 2 farklı yerde gerçekleştiren 3 araç tespit edildi. Yakalanan araçlar otoparka çekilirken, araç sürücülerine ise ayrı ayrı 32 bin 233’er TL olmak üzere toplamda 96 bin 699 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kano turizminin yeni rotası: Zamantı Irmağı
Kano turizminin yeni rotası: Zamantı Irmağı
Başkan Gülsoy: 'EİDS uygulaması sektörde güvenirliği güçlendirecek'
Başkan Gülsoy: 'EİDS uygulaması sektörde güvenirliği güçlendirecek'
Kılıçaslan'daki ağır hasarlı bina yıkılıyor
Kılıçaslan'daki ağır hasarlı bina yıkılıyor
Kayganlaşan yolda işçi servisi devrildi: 9 Yaralı
Kayganlaşan yolda işçi servisi devrildi: 9 Yaralı
Burak Yılmaz, Kayserispor'dan istifa etti
Burak Yılmaz, Kayserispor'dan istifa etti
Ali Çamlı: 'Atilla Karaoğlan'a ben amatör maç yönettirmem'
Ali Çamlı: 'Atilla Karaoğlan'a ben amatör maç yönettirmem'