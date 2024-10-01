Uğurevler'in çehresini değiştirecek Kapalı Semt Pazarı

Kocasinan Belediyesi, Uğurevler Mahallesi’ne 2 bin 800 metrekare kapalı alana sahip modern bir semt pazarı kazandırıyor. Çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerin Uğurevler Mahallesi’ne değer katacağını ve vatandaşların daha kaliteli bir yaşam sürmesine imkan sağlayacağını vurguladı.

Uğurevler Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni kapalı semt pazar yerini inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; esnafların daha güzel bir ortamda hizmet vereceği, vatandaşların ise konforlu bir alışveriş deneyimi yaşayacağı yeni pazar alanının yapım çalışmaları hızla devam ettiğini belirtti. Başkan Çolakbayrakdar şunları kaydetti; "Uğurevler Mahallesi’nde, 2 bin 800 metrekare kapalı alanıyla yeni bir semt pazarı kazandırıyoruz. Esnaflarımızın daha güzel bir ortamda hizmet vereceği ve hemşehrilerimizin konforlu bir şekilde alışveriş yapma imkanı bulacağı bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum. Kocasinan’ın her bölgesinde ihtiyaçları teker teker karşılayarak, vatandaşlarımızın daha kaliteli ve konforlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her mahallemizin ihtiyaçlarını tespit ediyor ve uygulamaları hayata geçiriyoruz. Uğurevler Mahallemizde yapılan pazar yeri, aile sağlık merkezi, çevre düzenlemeleri ve yol yapım çalışmalarıyla Uğurevler’i daha güzel hale getirmek için gayretle çalışıyoruz”.

Başkan Çolakbayrakdar, bölgeyi değerli kılacak hizmetler yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.