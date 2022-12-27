Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes'te yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Erciyes’te Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye’de ilk kez 10-11-12 Mart 2013 tarihlerinde Kayseri Erciyes’te düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Erciyes A.Ş. başta olmak üzere Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM), Spor Toto, Infront, Sport In Turkey ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun işbirliğinde gerçekleşecek. İstanbul Feriye Sarayı Galeri Salonu’nda gerçekleşen FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Tanıtım Toplantısı’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve basın mensupları katıldı. Tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan törenin sunuculuğunu yapan ünlü spor spikeri Ersin Düzen, “Bu şampiyonanın Türkiye’ye, Kayseri’ye, Erciyes’imize gelmesi bir tesadüf değil. Arkasında çok büyük bir emek var. Başta Sayın Kayseri Valimiz ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere çok ciddi bir emek gösterdiler. Karşılığında bu şampiyona ülkemize gelecek. Sizlerin huzurunda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın Snowcross Şampiyonu Kayseri’de belli olacak” dedi. Düzen, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’te ilk büyük uluslararası organizasyon olma özelliği taşıyacağını ve şampiyonanın Erciyes’te start alacağını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Payitaht diye bilinen İstanbul’umuzda bulunmaktan hem ülkemizi hem şehrimizi selamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Yeni bir yıla da adım atıyoruz. 2023’ün heyecanla beklenen, sağlıklı, huzurlu ve barış yılı olarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi. Kayseri’nin bir endüstri ve ticaret merkezi olarak anıldığına vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Bunun yanında turizm ile ilgili olarak çok önemli aşamalar kaydetti. Sayın Valimizin de teşrifleriyle potansiyelize bir etki oluşturarak hem şehrimizi hem de bu tür etkinliklere fırsat verme bağlamında birlikte dayanıştığımızı da belirterek, buradan Kayseri adına teşekkür ediyorum. Turizmin amiral gemisi elbette Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’dir. Bu güzel projede emeği olan hem bakanlık yapmış hem de Kayseri’mizde uzun yıllar Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış Mehmet Özhaseki bakanımızı anmadan geçemeyeceğim” diye konuştu.

Büyükkılıç, Erciyes’in 12 ay sporun ve turizmin merkezi olması yolunda yatırımlar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Son süreçte buradaki kayak merkezi ile sporun merkezi olma yolunda Yüksek İrtifa Merkezi ile gündemde tutmakta, sadece kış sporlarına özgü değil, yazın da otellerimizin dolu dolu geçmesi, Erciyes’imizin değişik etkinliklere zemin hazırlamak suretiyle oradan yararlanmasını sağlamaktayız. Kayseri’mizin, Anadolu’nun bu güzel değeri, Türkiye’nin en yakışıklı dağı, kış gününde beyaz gelinliğine bürünmüş, sporseverleri ve kayakseverleri bekliyor. Sadece bir kayak merkezi ile Kayseri’miz turizm bağlamında anılsın istemiyor, onunla birlikte değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın zenginliğiyle değişik alanlarda kendisinden söz ettiren bir şehir olduğunu paylaşmak istiyorum.”

Büyükkılıç, Kayseri’nin gastronominin merkezi olduğuna da dikkat çekerek, “UNESCO’nun ulusal bazda Yenilikçi Şehirler Lisesi’nde girme yönünde yerimizi aldık. Onlarca bölgemizde UNESCO’nun listesine ya girmiş, ya aday olmuş çalışmalardan söz edebiliriz. Emeği geçenleri kutluyorum. 1,5 milyon nüfusuyla bir cazibe merkezi olan Kayseri’mizin hep olumlu olarak anılacağını belirtiyorum” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri’nin 6 bin yıl öncesine dayanan ticaret geçmişi olduğunu, bunun yanı sıra sanayi ve turizm şehri olduğunu vurgulayarak, “Bu turizmin en önemli aktörü, amiral gemisi Erciyes’tir. Türkiye’nin en uzun kayak pistleri, en fazla farklı yerlerde kayak yapılacak alanları Erciyes’tedir” dedi.

“MEMDUH BAŞKANIMIN MUHTEŞEM KATKILARI VAR”

Vali Çiçek, Erciyes’in master planı çok iyi yapılmış, planlaması çok iyi yapılmış bir yer olduğunu ifade ederek, “Başından itibaren bu hale getirmek için çok büyük emek verilmiş, hem Özhaseki bakan, hem Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, özellikle Memduh başkanımın muhteşem katkıları var. Bu şampiyonanın açık yüreklikle söylemem lazım daha çok Büyükşehir Belediyesi’nin emeği var, Kayseri Valiliği’nin temsil ve teşvik kısmındadır” şeklinde konuştu.

“BİZ HEYECANLIYIZ”

Vali Çiçek ayrıca böyle bir dünya şampiyonasının Kayseri’nin ve Erciyes’in tanıtımına çok büyük etki yapacağını ifade ederek, “Biz heyecanlıyız, Kayseri’yi, Erciyes’i tüm uluslararası manada dünya televizyonlarında yayınlanacak olan, dünyanın en iyi sporcularının geleceği bu yarışmaya ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. Hazırız ve hepinizi tüm Türkiye’yi Kayseri’ye bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da bir onuru, gururu ve mutluluğu yaşadıklarını belirterek, “Bizim kendisinden birçok şey öğrendiğimiz Kayseri Valimizden ekip çalışmasını, insanlara güvenmeyi öğrendik. Herkesin gerek hizmetleriyle gerekse popülaritesiyle tanıdığı, bildiği Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da çok önemli bir hayat dersi aldık. Takip ve intaç diye, işinin peşine düşmek ve olumlu bir şekilde sonuçlandırmak dersini aldık. Bize de çalışmak vazife oldu. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak gururla ifade ediyorum ki Cumhurbaşkanlığı himaye belgesine layık bir organizasyonu almış olduk” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’Yİ VE KAYSERİ’Yİ DÜNYAYA TANITACAK BİR ORGANİZASYON

Dünyanın en hızlı, en aktif, en bilinen, en tanınan sporcularının Kayseri’ye geleceğini, 1.2 milyarın üzerinde sosyal medya kullanıcısı, motor sporları sevenlere ve 300 milyondan fazla insana 100’e yakın ülkedeki canlı yayınlarla bu organizasyonu tanıtmış ve anlatmış olacaklarını söyledi.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise Erciyes dağı ve Erciyes Kayak Merkezi hakkında bilgiler vererek, “Biz böylesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir keyif duyuyoruz. Bu süreçte Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız teşvikleriyle bizleri önemli ölçüde yönlendirdiler” dedi.

Konuşmaların ardından, plaket takdimi ile tanıtım töreni sona erdi.

ERCİYES’TE BİR ŞAMPİYONADAN DAHA FAZLASI

Kar ve kış sporları alanında dünya trendlerini ülkemize kazandıran Erciyes, 10-11-12 Mart 2023 tarihlerinde Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu destekleri ile Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Türkiye’de ilk kez Erciyes’te yapılacak. Dünyanın en iyi snowcross sporcularının yarışacağı şampiyona 10-12 Mart 2023 tarihlerinde Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenecek. FIM tarafından 2004 yılından bu yana İsveç, İsviçre, Finlandiya, Norveç gibi Avrupa’nın en iyi kayak merkezlerinde yapılan Kar Motosikleti Dünya Şampiyonası bu yıl Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı bölgesinde özel olarak hazırlanan pistte gerçekleşecek. Şampiyonanın yanında ATV ve Motosnow kategorilerinin yer aldığı Erciyes Cup ile 50’den fazla sporcu aynı pistlerde çivili lastiklerle farklı bir heyecan oluşturacak. İki gün sürecek olan Şampiyona tüm dünyada seyirciye ulaşırken Amerika’da CBS Sport, Avrupa’da Sport TV Network, Eurosport, Asya’da ve Güney Amerika’da Fox Sport kanallarında naklen yayınlanacak. Katılımcılar Şampiyona boyunca eğlenceli yarışmalar, spor aktiviteleri, konserler ve birçok farklı aktivite ile hem şampiyonanın hem de kış festivalinin keyfini çıkaracak. Şampiyona vesilesiyle yapılacak olan Erciyes Kış Fest çerçevesinde ünlü sanatçılar sahne alacak. 10 Mart Cuma İrem Derici, 11 Mart Cumartesi Hande Ünsal ve Ceza, 12 Mart Pazar günü ise Koray Avcı sevenleriyle Erciyes Kayak Merkezi’nde buluşacak.