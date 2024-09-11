Ekmeğe zam: 9 liradan satılacak

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası tarafından, ekmek fiyatlarına 12 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı. Yeni tarifeyle 200 gram ekmek 7,5 lira yerine 9 liradan satılacak.

Ekmeğe zam: 9 liradan satılacak

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası tarafından, 12 Eylül tarihinden itibaren ekmek fiyatlarına uygulanması beklenen zam kesinleşti.  Yeni belirlenen fiyat listesine göre ;  200 gram pişmiş ekmek 9 TL, 180 gram pişmiş pide ekmeği 9 TL, 360 gram pişmiş lavaş ekmeği 20 TL, 200 gram kıymalı, peynirli ve sucuklu pide pişirme ücreti 15 TL, güveç pişirme ücreti 70 TL, büyük güveç pişirme ücreti 100 TL, 400 gram tahinli ekmek 35 TL, 400 yağlı ekmek 35 TL, 50 gram roll ekmek 3 TL olarak belirlendi. 
Yeni fiyatlar yarından itibaren uygulanması bekleniyor.

1ha

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