Elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı
Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü D.T., yaralandı.
- 10.08.2023 17:23
- Güncelleme: 10.08.2023 17:23
Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü D.T., elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken sürücü D.T., sıkıştığı otomobilden çıkarılarak Erciyes Üniversitesi Hastaneleri’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1ha
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