Emekli öğretmenler, sohbet edip kitap okuyabilecekleri mekan istiyorlar

Kayseri’de yaşayan emekli öğretmenler, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilerek tahliye edilen Kayseri Öğretmenevi’nin yerine gidebilecekleri yeni bir yer yapılması için imza toplayarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 267 adet imza ile emekli öğretmenler adına açıklama yapan Ali Cenk, “Kayseri Öğretmenevi, geçmiş yıllardaki depremlerde hasar görmesi nedeniyle kapatılmış durumda. Kayseri’de çalışan ve emekli olan öğretmenlerin sayısı da 22 binin üzerinde. Öğretmenevi binamız kapanınca emekli ve diğer çalışan arkadaşlarımızın oturabileceği, sohbet edebileceği, okuyacağı herhangi bir alan kalmamıştır. Dolayısıyla da bizim bu ihtiyacımızı yani lokal görevi yapacak, oturup gazete okuyabileceğimiz, sohbet edebileceğimiz bir yer talebinde bulunmak istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimizi sendikalara da ilettik, valiliğe de ilettik. Şimdi de Milli Eğitim Müdürümüze makamında bunu arz edeceğiz” dedi.

Ali Cenk, en azından yeni bina yapılana kadar kendilerine bir yer tahsis edilmesini istediklerini söyleyerek, “Bize yer vermelerini istiyoruz ki önerilerimiz de var. Biliyorsunuz emekli öğretmenlerimiz şu anda 65, 70, 80 civarındalar yaş olarak. Dolayısıyla şehir merkezinde otobüs veya tramvay ile ulaşılabilecek bir alan istiyoruz. Buna da önerilerimiz şöyle; Mimarsinan Parkı içerisinde Kocasinan Belediyesi’ne ait bir yer var. Oranın tahsisi veya daha önce defterdarlık binası olarak kullanılan binanın 1 ve 2. Katları boş. Şayet buraları bize en azından Öğretmenevi binası faaliyete geçene kadar tahsis ederlerse dileğimiz isteğimiz budur. Bu konuda düşüncelerimizi de emekli öğretmenlerimiz adına İl Milli Eğitim Müdürümüze bildirmek üzere görüşmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.