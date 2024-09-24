Kayseri'de karavan turizmi için yeni mekan

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Erciyes Turizm Merkezi'nde Karavan Parkı yapımı için ihale düzenlenecek.

Kayseri'de karavan turizmi için yeni mekan
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Erciyes Turizm Merkezi’nde Karavan Parkı yapımı için ihale düzenlenecek.

Erciyes Turizm Merkezi’nde Karavan Parkı yapımı için Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından açık ihale usulü ile ihale yapılacak. Hazır beton dökülmesi, nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması işi için ihaleye başvuruda bulunmak isteyenler tekliflerini 7 Ekim saat 11.00’e kadar verebilecek.

İhaleyi kazanan, sözleşmenin imzalandığı tarihten 5 gün içerisinde yer teslimi yaparak işe başlayacak.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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