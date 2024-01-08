Erkiletspor: 8 - Erciyesgücü FK:0

Kayseri U16 Ligi B Grubu'nda mücadele eden Erkiletspor, ligin 7. haftasında oynadığı maçta Erciyesgücü FK'yı 8-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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  • 08.01.2024 16:24
  • Güncelleme: 08.01.2024 16:24
Erkiletspor: 8 - Erciyesgücü FK:0
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri U16 Ligi B Grubu’nda mücadele eden Erkiletspor, ligin 7. haftasında oynadığı maçta Erciyesgücü FK’yı 8-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hamza Yıldız, Ebubekir Çolak, Göktürk Senem

Erkiletspor U-16: Polat Haspolat, Baha Yiğit Koç, Cumhur Efe Mutlu, Mehmet Sami Sat, Kadirhan Suar, Besut Acar, Ahmet Kekeç, Enes Ergin, Mustafa Urat (Enes K. Konuk dk.51), Berat Yılmaz (Utku Tosun dk.55), Harun Efe Yılmaz

Erciyesgücü U-16: Berat, Yılmaz Yuşa, Hüseyin Acar, Burhan Karadaş, Muharrem Duymuş, Tarık Bekret, Yiğit Murat Tan, Süleyman Karaman, Ethem Çandır, Poyraz Polat, Mevlit Karadağ

Goller: Mustafa Urat (dk.5 ve 50), Harun Efe Yılmaz (dk.10), Berat Acar (dk.26), Ahmet Kekeç (dk.30), Kadirhan Suar (dk.56 penaltı), Utku Tosun (dk.60 ve78 (Erkiletspor U-16)

İHA

Kayseri Gündem
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