ERÜ'de Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı düzenlendi

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  • 01.12.2023 12:31
  • Güncelleme: 01.12.2023 13:28
ERÜ'de Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı düzenlendi

Senato Salonu’nda düzenlenen çalıştaya ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Doğan ile Düzce Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Araştırma Dekanları katıldı.

Çalıştay’ın açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. ERÜ’nün araştırma faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Altun, uluslararasılaşmaya önem veren bir üniversite olduklarına dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de çalıştayda yaptığı konuşmasında Üniversitelerinde yürütülen Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Üniversitelerin Araştırma Dekanlıkları yürüttükleri çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdiler.

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