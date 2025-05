ERVA 2'nci Valilik Kupası Tekvando Şampiyonası gerçekleştirildi

Kayseri'de ERVA Spor Okulları 2’nci Valilik Kupası Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, antrenörler ve sporcular katıldı. Burada konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı: “Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek’in himayelerinde yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan, tüm Kayseri'nin sivil topluluğuyla, iş insanlarıyla, antrenörleriyle ve tüm halkımızla birlikte başlatmış olduğumuz ERVA Spor Okullarında bugün bizim düğün günümüz. Gençlerimiz çocuklarımız her şeyimiz. Sporla hayat bulduğu hareketleriyle her türlü Avrupa ve Olimpiyat şampiyonalarında boy gösterecek, şampiyonlukların bu yarışmalarla birlikte şekilleneceği bir yola girdik. Yaklaşık 300 sporcumuzu ERVA spor okulları adı altındaki şampiyonada bugün yarışmacı olduğunu görüyoruz. 140 antrenörümüzle 180 eğitmenimizle alanda sahada 52 spor okulumuzla bugün buradayız. Bunun için mutluyuz. Gelecekte al bayrağımızı göndere çektirecek nice şampiyonluklar getirecek sporcularımızla Türk milli takımlarına sporcu göndereceğiz. Spor bu şehirde her şey. Spor şehri olan Kayseri’mizde daha fazla çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve çocuklarımızı bu şehirde birçok şampiyonluklara yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.