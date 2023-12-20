Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Kayseri Filistin'e Destek Platformu 23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek Filistin'e destek yürüyüşü ile ilgili basın açıklamasında bulundu.  Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayseri Filistin'e Destek Platformu üyeleri, Kayserili vatandaşları, Filistin'e destek yürüyüşüne davet etti. 

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  • 20.12.2023 14:17
  • Güncelleme: 20.12.2023 14:17
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu adına yapılan açıklamaya göre, Filistin'e destek Yürüyüşü,  23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 14.00 te Büyükşehir Belediyesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar devem edeck olup, siyonist İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlenecek.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

'Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için yürüyeceğiz. Bu yürüyüşümüzle Siyonist katliamı lanetleyecek. Kayseri'mizden tüm dünyaya ses vereceğiz. Zulmün olduğu yerde tarafsızlık en büyük zulümdür diyerek Siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için yürüyeceğiz.

İkiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için yürüyeceğiz.
Dünyanın tüm iyı insanlarına "zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor" uyarısında bulunmak için yürüyeceğiz.

İkiyüzlülüklerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı Siyonistler Filistin'de katliam yaparken Susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Bugün Filistin'de can pazarı kurulmuş...

Gazze'de çocuklar ölüyor! Gazze'de kadınlar ölüyor! Gazze'de ihtiyarlar ölüyor! Gazze'de insanlık ölüyor! Kan üzerine yükselmiş Batı Medeniyeti katille aynı safta...
Ey insanlık neredesin? Biz biliyoruz ki, Filistin'de kardeşlerimiz onurlarıyla şehit oluyor.

Dünyanın kötülüğü ise geride kalanların yakasına yapışıyor.

Sırtını emperyalistlere dayamış bir terör örgütü aralıksız yetmiş beş-seksen yıldır katliam yapıyor Filistin topraklarında. Bu gerçekten kaçabilir miyiz?
Katil belli iken kimse güce yaslanıp maktulü taşlamasın.

Onun için sözün bittiği yerdeyiz, diyoruz Onun için dünyanın iyi insanlarına çağrıda bulunuyoruz.

"Bu zulüm bütün dünyayı saracak!"

Bu köhne dünya yıkılır! Ancak adaletle yoğrulmuş insanlık ayakta kalır. Bizim tarafımız belli: Biz postallarıyla adaleti ezenlerin değil. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Biz, Filistin'in haklı davasının yanındayız. Çünkü biz, insanız...
Ve insanlık, adaleti tutup kaldıracak. Zalimlerden hesap soracak. Onun için zulümden korkmayacağız. Onun için bir kere daha haykırıyoruz: İsrail soykırımcı bir terör örgtüdür. İsrail, elbette yerle yeksan olacak. Yaşasın adalet... Yaşasın insanlık... Yaşasın özgür Filistin. Siyonist İsrail'e karşı duran ve Gazze'nin yanında olan herkese selam olsun.
Kahrolsun İsrail.
Kahrolsun İsrail'i destekleyen emperyalizm...'
 

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