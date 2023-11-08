Gazeteci adayları sahada öğreniyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, derslerde öğrendiği bilgileri sahaya inerek sergiledi.

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  • 08.11.2023 12:04
  • Güncelleme: 08.11.2023 12:04
Gazeteci adayları sahada öğreniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, derslerde öğrendiği bilgileri sahaya inerek sergiledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Temel Fotoğrafçılık dersinde sahaya indi. Fakülte stüdyosunda teorik olarak öğrendikleri bilgileri sahada pratiğe dönüştüren öğrenciler fotoğraf çekim platosunda yeni bilgiler öğrendi. Öğrendikleri bilgiler eşliğinde fotoğraf çeken öğrenciler, saha tecrübesi edindi.

Teorik okulda, pratik sahada

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Selim Kobaza, “Bugün öğrencilerimizle birlikte platoya geldik. Derslerimizin uygulamasını yapmaya çalışıyoruz. Temel Fotoğrafçılık dersinde elde ettikleri bilgileri sahada pratiğe dökmeleri açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Sevgili öğrencilerimizle birlikte burada çekimdeyiz. Onlarla hem güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz, hem de bizler de onlar da çok şey öğreniyoruz. Öğrencilerimiz burada; özellikle model çekimlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini, platoda nelere dikkat etmeleri gerektiğini, fotoğraf çekerken hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini ve çevresel faktörleri nasıl kontrol etmeleri gerektiği ile ilgili bizlerden bilgi alıyorlar. Bunun teorik eğitimini stüdyomuzla birlikte görüyorlar ama sahada olmak bambaşka bir şey” dedi.

Derse katılan öğrenciler de duygu ve düşüncelerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

İHA

Kayseri Gündem
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