  • Haberler
  • Asayiş
  • Gençlerin yan bakma kavgasında kan aktı: 1 ölü 1 yaralı

Gençlerin yan bakma kavgasında kan aktı: 1 ölü 1 yaralı

Kayseri'de Şeker Fabrikası karşısında iki genç grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Gençlerin yan bakma kavgasında kan aktı: 1 ölü 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında ’yan bakma’ nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında iddiaya göre ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.K. (20) ile K.D. (22), bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan H.K. ile K.D.’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. H.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken K.D.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

İyi Parti'nin ağır topları bir bir istifa ediyor: Erhan Özhan da gitti
İyi Parti'nin ağır topları bir bir istifa ediyor: Erhan Özhan da gitti
YRP Teşkilatı, Hunat Çarşısı esnafıyla bir araya geldi
YRP Teşkilatı, Hunat Çarşısı esnafıyla bir araya geldi
Kitap Fuarına ilk gün 112 bin 304 ziyaretçi
Kitap Fuarına ilk gün 112 bin 304 ziyaretçi
Yazar Mehmet Ali Bulut'tan Gastronomi Festivali'ne ağır eleştiri
Yazar Mehmet Ali Bulut'tan Gastronomi Festivali'ne ağır eleştiri
'Beyaz Bastonu Fark Et' Etkinliği ile Trafik Bilinci Artırıldı
'Beyaz Bastonu Fark Et' Etkinliği ile Trafik Bilinci Artırıldı
Gazeteci Recep Bulut: 'Muhafazakar çevrede müthiş bir okuyucu olamaya başladı'
Gazeteci Recep Bulut: “Muhafazakar çevrede müthiş bir okuyucu olamaya başladı”