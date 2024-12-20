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Hırsızlıktan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hırsızlıktan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde aranan şahısların yakalanmasınayönelik Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında ’Hırsızlık’ suçundan 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S.Y. saklandığı adreste yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.S.Y.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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