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Sanayicilere Büyük Müjde: İş Yeri Açma Ruhsatı Sorunu Çözüldü

Son günlerde sanayiciler için önemli bir problem haline gelen iş yeri açma ruhsatı sorunu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın devreye girmesiyle çözüme kavuştu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, bu konuda büyük emeği geçen AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve il teşkilatı üyelerine teşekkür etti.

Sanayicilere Büyük Müjde: İş Yeri Açma Ruhsatı Sorunu Çözüldü

Mehmet Yalçın, yaptığı açıklamada, "Sanayicilerimizin yaşadığı iş yeri açma ruhsatı sorununu çözmek için AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş devreye girdi ve sorunun çözüme kavuşmasını sağladı. Kendisine ve bu konuda büyük emeği geçen AK Parti İl Başkanı Sayın Fatih Üzüm ve il teşkilatı üyelerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Ayrıca, Mustafa Elitaş ve Fatih Üzüm'ün Perşembe günü Kayseri OSB'yi ziyaret ederek detaylı bilgi paylaşımında bulunacaklarını belirtti.

Bu gelişme, sanayiciler için büyük bir rahatlama sağladı ve iş yeri açma süreçlerinin hızlanmasına katkıda bulundu. Sanayiciler, bu müjdeli haberle birlikte işlerine daha güvenle devam edebilecekler.

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