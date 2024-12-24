Sanayicilere Büyük Müjde: İş Yeri Açma Ruhsatı Sorunu Çözüldü

Mehmet Yalçın, yaptığı açıklamada, "Sanayicilerimizin yaşadığı iş yeri açma ruhsatı sorununu çözmek için AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş devreye girdi ve sorunun çözüme kavuşmasını sağladı. Kendisine ve bu konuda büyük emeği geçen AK Parti İl Başkanı Sayın Fatih Üzüm ve il teşkilatı üyelerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Ayrıca, Mustafa Elitaş ve Fatih Üzüm'ün Perşembe günü Kayseri OSB'yi ziyaret ederek detaylı bilgi paylaşımında bulunacaklarını belirtti.

Bu gelişme, sanayiciler için büyük bir rahatlama sağladı ve iş yeri açma süreçlerinin hızlanmasına katkıda bulundu. Sanayiciler, bu müjdeli haberle birlikte işlerine daha güvenle devam edebilecekler.