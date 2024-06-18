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İki aracın karıştığı kazada otomobil kanala düştü

Kocasinan İlçesi Şehir Hastanesi Bekir Yıldız Bulvarı paralelindeki açık kanal, yine iki aracın karıştığı kazada araçlardan birine mezar oldu.

İki aracın karıştığı kazada otomobil kanala düştü

Kocasinan İlçesi’nde 2 aracın karıştığı kazada bir araç kanala düştü.

Kaza saat 11.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Kazanın etkisiyle araçlardan biri kanala düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. 
Öte yandan polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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