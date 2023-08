İlaca zam, eczacıya zarar

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, ilaç fiyatlarında yapılan zammın eczacılara zarar ettirdiğini ve zamdan zarar eden tek meslek grubu olduklarını söyleyerek, “İlaç fiyat kararnamesinin bir an önce düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

Reel kur ile ilaç fiyatlarındaki sabit kurun arasındaki makasın açıldığını söyleyen Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde ilaca yüzde 30,5 oranında bir zam geldi. Tabi bu zam Aralık ayından beri uygulanmıyordu. Biliyorsunuz ilaçlar fiyatlandırılırken sabit kur üzerinden fiyatlandırılıyor ve o Euro kurunun da TL karşılığı 10,76 TL’ydi. Şimdi real kur 30’a dayandığı zaman aradaki makas bir hayli açıldı ve bu da maalesef ilaçlarda bulunma oranını fazlasıyla azalttı. Birçok ilacı bulamaz hale geldik. 5 kalem ilaçtan 2’sini 3’ünü bulamaz durumdaydık. Bunun da acilen güncellenmesi gerekiyordu. Tabi biz hiçbir zaman zam isteyen tarafta olmadık, olmayacağız da. Bizim isteğimiz ilaçların bulunabilirliği çünkü halk sağlığını hep ön planda tutuyoruz. Bunun için de burada ilaç eczacılık hizmetinin devamlılığını istiyoruz. Maalesef bu yüzde 30,5 oranındaki ilaç sanayisini memnun etmemiş olmalı ki halen birçok ilacı bulamıyoruz. Çünkü real Euro kuru makası bir hayli arttırmakta. Ülkenin de eczacıların da ekonomik durumu da belli. Her geçen gün kötüye giden bir eczane ekonomisi var. 14 TL’ye çıkmış olması maalesef birçok ilacı hala çıkarmadı, hala piyasada yok çünkü ilaç firmaları Türkiye pazarında bulunmak istemiyor. İlaç sanayisinin beklentisi yüzde 50’nin üzerindeydi” dedi.

Akın, zamdan zarar eden tek meslek grubu oldukları olduklarını söyleyerek, “Burada özellikle altını çizmek istiyoruz; vatandaşımızın cebinden çok fazla para çıkmadan artık bu sabit Euro kuru uygulamasından bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Her yıl Şubat ayında gelen zammın da 2’ye 3’e bölünmesi gerekiyor. Bakanımızın da bu tür bir açıklaması vardı, zamların güncellenmesi yılda 2 defa olacak şeklindeydi. Bizim isteğimiz bu ilaç fiyat kararnamesinin bir an önce güncellenmesi çünkü bu zamla birlikte eczacı karlılığında 0,5 oranında bir azalma söz konusu. Hiçbir meslek grubunda ve ticari faaliyette böyle bir şey yoktur. Zamdan zarar eden tek meslek gurubu biziz. Umut ediyoruz ki bir an önce güncellenir. Sağlık personelleri, aile hekimleri grev yapıyorlar maalesef eczacılar grev yapmasına gerek kalmadan kapanma noktasına gelmiş durumda. Verilere göre yüzde 50’si kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. 29 bin eczanenin yarısı kapanacak. Bu da halk sağlığını önemli ölçüde azaltacaktır. Pandemide, deprem bölgesinde yapılmış olan kahramanlıklar var. Bizler bunun için mükafat istemiyoruz. Sadece ilaç eczacılık hizmetinde gereken adımların atılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.