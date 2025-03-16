Kayseri Aile Platformu, gündüz kuşağı programlarının kapatılması adına imza kampanyası başlattı

Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, gündüz kuşağı programlarının aile yapısına olumsuz etkileri olduğunu belirterek, bu programların kaldırılması için imza kampanyası başlatıldığını duyurdu, Avanlıer; “Kayseri Aile Platformu olarak, Kayseri’de büyük aile platformunda, tüm Türkiye’de ekranda her gün maruz kaldığımız, aslında görerek de normalleştirilmiş cinsel taciz ve çocuk istismarı, bizim aile değerlerimizi ve bizi yansıtmayan her türlü menfi görüntünün içeriğinin kaldırılması, bir çeki düzen verilmesi, çocuklarımızın psikolojisinin bozulmaması ve aile değerlerimizin yok olmaması için biz de bu konuda duyarlılık oluşsun diye imza kampanyası düzenledik. Bu imza kampanyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, RTÜK’e ve Sayın Cumhurbaşkanlığı’na sunulacak. Biz de geleceğini önemseyen, ailesinin önemseyen, çocuklarını önemseyen bireyler olarak geleceğimizi önemseyen kişiler olarak bu yayınların kendisine çeki düzen vermesini, efendime söyleyeyim, ailemizin maruz kaldığı bu menfi olayların bitmesini istiyoruz. Bu amaçla da kampanya düzenledik. Güzel de katılımlar oldu. AVM’lerdeyiz, kampanyalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘ZARARLI PROGRAMLARIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ’

Gündüz kuşağı programlarının kaldırılmasını desteklediğini belirten İzcilik ve Spor Klübü Başkanı Sedat Akgün; “Kayseri Aile Büyük Formu ve Büyük Aile Platformu olarak burada imza kampanyasına destekte bulunuyoruz. Gündüz yayın programlarının, özellikle ailemize ve çocuklarımıza karşı gösterilen ahlaksız ve kötü davranışların kaldırılmasını istiyoruz. Kayseri’nin genelinde kampanyamızı başlattık ve Türkiye genelinde yayarak, öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Millet Meclisimize ve RTÜK’e ulaştırarak inşallah zararlı programların kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise bu kampanyayı desteklediklerini ifade etti, bir vatandaş; “Ekranda çürümeye dur demek için buradayız, ailelerimizi ve çocuklarımızı korumak için herkesin de desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Diğer vatandaş ise; “Bence iyi bir çalışma çünkü bütün kanallarda, bütün programlarda Kadına şiddet, aileye uygun olmayan şeyler sürekli yayınlanıyor. Bence bu iyi bir şey, gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.