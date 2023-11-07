Kayseri Şehir Hastanesi’nde bir ilk: karın iç zarından üreme organı yapıldı

Bu ameliyat; ayrıca karın iç zarı dışında, kalın bağırsak, kol ve bacak dokularıyla da yapılabilir ancak en pratik olan yöntem karın iç zarıyla yapılan tedavidir. Hastaların evlilik hayatlarını sürdürebilmeleri için onlara bir cinsel organ yapıyor olmak insan sağlığı ve ilişkileri için çok önemli. Teşhis ve tedavi süreçleri için Şehir Hastanesi’ne gelerek cerrahi işlemler ve teşhisler için hizmet alabilirler” dedi.

Tıp çerçevesince 5 bin hastada bir rastlanan ve vücutta doğum öncesi rahim oluşmamasından kaynaklanan doğum sancısı etkileşim bozukluğu rahatsızlıklarından bir tanesi olan Müllerian Agenezi (Doğuştan Vajina Yokluğu), bireylerin sağlığı ve cinsel ilişkileri açısından önemli bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalığın teşhisi, ergenlik dönemlerinde koyulmakla birlikte çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur.

Doğum sancısı etkileşim bozukluğu rahatsızlıklarından bir tanesi olan Müllerian Agenezi (Doğuştan Vajina Yokluğu) hakkında bilgilerini paylaşan Jinekoloji Onkoloji Uzmanı Doçent Doktor Seda Şahin Aker; 27 yaşında olan ve üreme organı bulunmayan bir hastaya başarılı bir cerrahi operasyon yaptıklarını belirterek, “Hastamıza karın iç zarından bir vajina ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamıza da 14 yaşında tanı konulmasıyla birlikte hastalığın teşhisi genellikle ergenlik dönemlerinde konulmaktadır, adet görülmemesi bazı belirtilerden bir tanesidir. 27 yaşına kadar herhangi bir cerrahi tedavi görmemiş hastamıza karın iç zarından vajina oluşturma ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik ve karın iç zarıyla yapılan bu tedavi, hastanın kısa sürede iyileşmesini sağlamakla birlikte pratik ve etkili bir cerrahi metottur. Bu ameliyat; ayrıca karın iç zarı dışında, kalın bağırsak, kol ve bacak dokularıyla da yapılabilir ancak bu dokulardan yapılan cerrahi işlemler daha karın iç zarıyla yapılan yönteme göre daha karmaşıktır (komplikedir)” şeklinde konuştu.

‘İNSAN SAĞLIĞI VE CİNSEL İLİŞKİ AÇISINDAN ÇOK ELZEMDİR’

Yapılan cerrahi işlem sonrasında her ne kadar cinsel organ yapılabilse dahi hastaların gebe kalamayacağını vurgulayan Aker, “Bu cerrahi işlem; Hastaların evlilik hayatlarını sürdürebilmeleri, insan sağlığı ve cinsel ilişki süreçleri için çok önemli bir tedavidir ancak hastalarda doğuştan bir rahim bulunmamasından ötürü gebe kalamamaktadırlar. Yine de insan sağlığı açısından elzem olan bir tedavi için hastalarımız Şehir Hastanesi’nde tedavi ve teşhis hizmetlerinden yararlanabilirler” dedi.