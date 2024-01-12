Kariyer Konferansında 'stres ve zaman yönetimi' anlatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kayseri Kariyer Konferansları projesi kapsamında personele 'stres ve zaman yönetimi' konulu sunum gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • 12.01.2024 12:45
  • Güncelleme: 12.01.2024 13:57
Kariyer Konferansında 'stres ve zaman yönetimi' anlatıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kayseri Kariyer Konferansları projesi kapsamında personele ‘stres ve zaman yönetimi’ konulu sunum gerçekleştirildi.

Kayseri’de üretime ve istihdama katkı sunmak amacıyla, işveren ve iş arayanı buluşturan, üniversite öğrencileri ve mezunlara staj ve iş imkânı sağlayan önemli bir proje olan Kayseri Kariyer Merkezi’ni hayata geçiren büyükşehir belediyesi, proje çerçevesinde Kayseri Kariyer Konferansları düzenliyor. İlki geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kayseri Kariyer Konferansları projesi çerçevesinde, ikinci konferans, Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Temircan tarafından verildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen konferansa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Mustafa Türkmen, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, müdürler ve Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Dr. Öğr. Üyesi Temircan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere tüm ekibe desteklerinden dolayı teşekkür ederek; "Büyükşehir Belediyesi Kayseri Kariyer adı altında organizasyonlar yapıyor. Bununla beraber çok daha güzel organizasyonlar yapıyor ki belli başlı bazılarına katılıyorum ve onur duyuyor, zevk alıyorum. Bununla beraber bugün beni davet ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Proje çerçevesinde Temircan, ‘stres ve zaman yönetimi’ başlıklı sunumunda iş hayatında stresi kontrol etmek, zaman yönetimi becerilerini arttırmak adına önemli bilgiler vererek, düşük stresli yaşam için önerilerde bulundu. Program sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, sunumu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Temircan’a günün anısına çiçek takdiminde bulundu.

Temircan, bilime önem verip, bu tarz farkındalık oluşturan projeler yaptıkları için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Palancıoğlu'ndan Hürriyet esnafına ziyaret

Başkan Palancıoğlu'ndan Hürriyet esnafına ziyaret

Bünyan Devlet Hastanesi Bölgesi'ne yeni yol

Bünyan Devlet Hastanesi Bölgesi'ne yeni yol

Başkan Büyükkılıç'tan 6 milyon TL'lik asfalt yenileme çalışmalarına yakın takip

Başkan Büyükkılıç'tan 6 milyon TL'lik asfalt yenileme çalışmalarına yakın takip

Uyuşturucudan 3 günde 19 kişi tutuklandı

Uyuşturucudan 3 günde 19 kişi tutuklandı

Galatasaray-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Galatasaray-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Tarihi mekanda tarih dersi

Tarihi mekanda tarih dersi

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

6
Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIFA'dan Kayserispor dahil 7 kulübe transfer yasağı

FIFA’dan Kayserispor dahil 7 kulübe transfer yasağı

Zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

Zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

DAHA FAZLA
Mame Thiam veda mesajı yayınladı

Mame Thiam veda mesajı yayınladı

Öğrencilerin kavgası kanlı bitti

Öğrencilerin kavgası kanlı bitti

Kayseri'de beklenen kar yağışı başladı

Kayseri’de beklenen kar yağışı başladı

Kayseri'de 8 araçlı zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Kayseri'de 8 araçlı zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Galatasaray – Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Galatasaray – Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek