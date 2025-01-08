Fetö'de yönetim çatlağı karar alma sürecini etkiliyor

Güvenlik kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Fetö'nün 'İcra Heyeti' içindeki gerginlikler sadece yeni kararlarla sınırlı kalmıyor; örgüt tabanı arasında heyete karşı büyüyen güvensizlik hissi, üst yönetimin maddi kaynak bulma çabalarını da zorlaştırıyor. Bu sebeple 'İcra Heyeti'nin güçlü kanadı olarak öne çıkan Abdullah Aymaz ve ekibi, 'Himmet' oranlarının artırılması yönünde baskı yapma kararı aldı.

Gülen’in İsteği Göz Ardı Edildi

Gülen'in hayatının son döneminde 'İcra Heyeti'nde bir değişiklik yapılmasını istediği biliniyordu. Gençleştirilmesi ve farklı milliyetlerden üyelerin dahil edilmesi gerektiğini belirtmişti. Ancak mevcut 12 kişilik heyet, güçlerini kaybetme korkusuyla bu talimatları göz ardı etti. Gülen’in ölümünden sonraki sürecin geçiş dönemi olduğu gerekçesiyle herhangi bir değişikliğe gitmeme kararı alındı. En son heyete katılan isimlerden biri olan Ekrem Dumanlı’nın dahil edilmesiyle örgüte katılımın artması bekleniyordu; fakat Dumanlı'nın etkisi beklenenin altında kaldı ve FETÖ’nün üst kademesinde pasif bir profil çizdiği düşünülmekte.

Atama Tartışmaları Hız Kazandı

FETÖ'nün önemli isimlerinden Mustafa Özcan ise 'İcra Heyeti’ne katılmayı reddetti. Abdullah Aymaz ve ekibinin etkili olduğu bu yapı içinde yer almak istemediğini belirtti. Ayrıca 2025 yılı için sözde ülke sorumlularının atamaları da tartışma konusu haline geldi; bu atamaların ‘İcra Heyeti’ tarafından gerçekleştirileceği duyuruldu.

Şubat 2025 itibarıyla ‘İcra Heyeti’nde değişikliklerin yapılması planlanmakta olup mevcut örgüt sorumluları arasında kendilerine yakın isimlerin atanması konusunda rekabet yaşandığı belirtiliyor. Hatta bazı toplantılarda bu çekişmeler gergin ortamlara dönüşebiliyor; bazı üyeler kendi pozisyonlarını korumak adına yakın tanıdıklarını Avrupa çalışma alanlarına göndermeyi tercih ediyorlar.

Bu çatışmaların devam etmesi halinde örgütün gelecekteki yönelimi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı öngörülüyor.

