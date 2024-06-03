Kayseri Alimlerinden İbrahim Eken Hoca anıldı

Programa, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, İbrahim Eken Hoca’nın oğlu Yusuf Eken, Yazarlar Birliği üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Doç. Dr. Davut İltaş hoca, İbrahim Eken Hoca ile ilgili özellikle ilmi yönünü ele aldı. İbrahim Eken hocadan yaklaşık 5 yıl ders okuduğunu bu süre zarfında İbrahim Eken Hocanın ilme verdiği önemi ve değere bizzat şahit olduğunu anlattı. Eken hocanın çok zeki ve çok çalışkan bir alim olduğunun altını çizerek, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından İlahiyat Fakültesine devam ettiğini, bu arada Mısır ve Suriye’de çeşitli hocalardan da, Arapça ve İslami İlimler konusunda dersler aldığını ve bu süreçte kendisini çok iyi bir şekilde yetiştirerek, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın değişik kademelerinde de yıllarca görev yaptığının altını çizdi. Kayseri’de Camii Kebir ve Hunat Camii içerisindeki ders halkalarında yüzlerce öğrenci yetiştirdiğini de ifade etti. Ayrıca bu camilerde yıllarca vaizlik görevlerini yerine getirdiğini ifade etti.

Doç. Dr. Davut İltaş, İbrahim Eken hocanın ilmi yönü ile ilgili diğer bazı hususlarda da bilgiler verdi. Hocanın özellikle ehli sünnet hassasiyetinin çok fazla olduğunu, bu konuda İmam-ı Azam Ebu Hanife çizgisinden asla ayrılmamaya özel bir önem verdiğini belirtti. Hocanın birçok defa hacca gittiğini bu hac ziyaretlerinde de birçok defa diğer bazı İslam ülkelerindeki alimlerle görüşme imkanı da bulduğunu ifade etti.

Programa katılan İbrahim Eken hocanın oğlu Yusuf Eken’de babasının ön plana çıkan çeşitli yönlerini anlattı. Babasının uzun yıllar emek verdiği öğrencilerinin olduğunu, babasının hayatının son zamanlarına kadar talebe yetiştirmeye devam ettiğini vurguladı. Ayrıca babasının özellikle o zamanların bazı siyasi liderleri ile de iyi ilişkileri olduğunu belirtti. 1990’lı yıllarda Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile özel bir hukukun olduğunu o dönem Özal’ın Kayseri ziyaretlerinde özellikle hocayla görüşmek için evlerine birçok defa geldiğinin ve babası ile uzun süren istişarelerde bulunduğunun altını çizdi. Yusuf Eken babasının birçok kademede çok sayıda talebe yetiştirmiş olmasına rağmen, yaşantısının mütevazi, sade ve gösterişten uzak bir şekilde geçtiğini belirtti. Kayseri’de İbrahim Eken hoca gibi birçok alim şahsiyetin gelip geçtiğini fakat Kayseri olarak bu isimlerin hatırlanması ve isimlerinin yaşatılması konusunda ciddi çalışmaların yapılamadığını hatırlattı. İbrahim Eken hoca ve babasının yakın arkadaşı Abdullah Saraçoğlu gibi hocaların isimlerinin Kayseri için önemli olduğunu ve gelecek nesillere aktarılmalarının, isimlerinin yaşatılmasının önemli olduğunu vurguladı. Bu konuda böyle bir programa öncülük eden Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’ne teşekkürlerini ileten Yusuf Eken, bu tür programların ilimleri ile Kayseri’ye malolmuş bu tür isimlere bir vefa borcu olduğunu vurguladı.

Programın sonunda, programa katılan misafirlere, İbrahim Eken hocanın yazmış olduğu “Kul İbrahim” isimli kitabı hediye edildi.