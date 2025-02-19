Başkan Yalçın’dan örnek davranış gösteren personele takdir

Başkan Yalçın, hafta sonu Mevlana Mahallesindeki görev alanı olan Şehit Polis Memuru Yaşar Şimşek Park’ında çalıştığı esnada karlar üzerinde yüklü miktarda Türk Lirası bulan park ve bahçeler müdürlüğünde görevli Yüksel Soylu ile bir araya geldi. Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Kılıç’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Yalçın, Soylu’ya gösterdiği örnek davranışından ötürü teşekkür etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Başkan Yalçın, olayın meydana gelişini anlatan Soylu’yu takdir ederek, "Soyadın gibi kendin de soylusun. Gösterdiğin bu örnek davranışın için tebrik ve takdir ederek gözlerinden öpüyorum. Bizleri onurlandırdın. Ailene selamlarımızı ilet." dedi.

Parkın görevlisi Yüksel Soylu da çalışırken karlar üzerinde bulduğu yüklü miktar parayı polisi arayarak Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim ettiğini söyledi. Soylu, "İnşallah para sahibine ulaşır" diye konuştu. Görüşmenin sonunda Başkan Yalçın, Soylu’ya çeşitli hediyeler verirken çocuklarına da oyuncak gönderdi.