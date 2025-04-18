Kayseri'de Çocuklar İçin Kitap Fuarı ve Şenliği'ne Görkemli Açılış

Mehteran takımının mini konseriyle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Konuşmalarda, Kayseri’nin eğitim ve gençlik konusundaki önemi vurgulandı. Başkan Büyükkılıç, şehirde eğitim alanında yapılan çalışmalara ve gençlerin donanımlı olması için sürdürülen çabalara değinirken, gençleri dijital bağımlılıklardan korumanın önemine de dikkat çekti.

Çocukların Kitaplarla Tanışmasının Önemi Vurgulandı

Vali Gökmen Çiçek, dijital bağımlılıkla mücadelede kitap okumanın ve sporun büyüklüğünü vurguladı. Çocukların kitaplara alışmasının kazancı büyük olduğunu belirten Vali Çiçek, bu fuarın da bu hedefe önemli bir katkı sunduğunu ifade etti. Kayseri'de eğitim olanaklarının artması ve her mahallede kütüphanelerin bulunması gerektiği konusunu da gündeme getirdi.

Fuarın Özel Etkinlikleri

2’nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, 18-27 Nisan tarihleri arasında çocukları ağırlayarak atölyeler, oyun alanları ve yazar imza günleri gibi pek çok etkinlik sunacak. Fuarın öne çıkan anları arasında ise 19 Nisan’da Arı Maya, 20 Nisan’da Şirinler, 23 Nisan’da Maşa ile Koca Ayı, 26 Nisan’da Rafadan Tayfa ve 27 Nisan’da Robocar Poli gibi popüler karakterlerle çocukların buluşması yer alacak.

Kayseri'deki bu etkinliklerin, çocuklara kitap sevgisi aşılamak ve eğitimi desteklemek adına büyük bir adım olduğu ifade ediliyor. Bu tür sosyal projelerin, şehrin toplumsal yapısına olumlu katkılar sağlaması ise herkesin ortak temennisi.