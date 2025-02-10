Kayseri'de trafiğe kapalı yol yok

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol durumu hakkında bilgilendirme yapıldı ve Kayseri geneli yolların trafiğe açık olduğu bildirildi.

Kayseri'de trafiğe kapalı yol yok

Kayseri’de kar yağışı etkisini gösterirken merkezde de kar yağışı hakim oldu. Kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar olmaması adına ekipler tarafından kontroller yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 10.02.2025 günü 08:30 saati itibarı ile yol durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kayseri/Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri/Ankara Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri/Sivas Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri/Malatya Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri/Yozgat Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri/Niğde Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri/Gürün Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.

Kayseri/Göksun Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kökü kazınamıyor: Narkotikten 34 kişi tutuklandı
Kökü kazınamıyor: Narkotikten 34 kişi tutuklandı
1 haftada 240 aranan şahıs yakalandı
1 haftada 240 aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kayseri'de 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi
Nihat Hatioplu: 'Kayseri'de tam anlamıyla manevi bir atmosfer var'
Nihat Hatioplu: “Kayseri’de tam anlamıyla manevi bir atmosfer var”
Turgay Aldemir, Suriye ve Gazze'de yaşanan son gelişmeleri anlattı
Turgay Aldemir, Suriye ve Gazze'de yaşanan son gelişmeleri anlattı
İlim Hikmet Vakfı 7. Kardeşlik Kampı Kozaklı'da gerçekleştirildi
İlim Hikmet Vakfı 7. Kardeşlik Kampı Kozaklı'da gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!