Kayseri'de yüzme antrenörü yetiştirilecek

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Kayseri'de 15-19 Ocak tarihleri arasında 2. Kademe Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu açılacak. 65 kişinin kabul edileceği kurs için başvuruların yapılabileceği sistemin yarın açılacağı duyuruldu.

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  • 07.01.2024 16:26
  • Güncelleme: 07.01.2024 18:09
Kayseri'de yüzme antrenörü yetiştirilecek
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Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Kayseri’de 15-19 Ocak tarihleri arasında 2. Kademe Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu açılacak. 65 kişinin kabul edileceği kurs için başvuruların yapılabileceği sistemin yarın açılacağı duyuruldu.

Kayseri’de 15-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak kursa 2. Kademe Temel Eğitim Sınavını başarıyla tamamlayanlar katılabilecek. Yine E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemi üzerinden 2. Kademe yüzme denklik başvurusu SEDB tarafından onaylananların başvuruları kabul edilecek. Kurs Kadir Has Yüzme Havuzu’nda yapılacak. Kursa katılacakların 15 Ocak Pazartesi günü saat 12.00’da havuzda tüm malzemeleri ile birlikte hazır olmaları istenirken, kursun tüm derslerden 19 Ocak Cuma günü yapılacak sınav ile tamamlanacağı açıklandı. Konuyla ilgili olarak Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Katılan Adaylarda; görevini devamlı yapmasına engel olabilecek uzuv kaybının olması veya uzuvlardan herhangi birinin işlevini yerine getirememesi, görme, işitme ve konuşma engeli veya akıl hastalığı ile malul bulunmaması gerekmektedir. Kurs kontenjanı 65 kişidir. Sistem üzerinden 130 kişilik başvuru alınacaktır. 65 Kişilik kurs kontenjanı, 130 kişi arasından Antrenör Eğitim talimatının 7. Maddesindeki şartları bütünüyle sağlayan (15 kişi Temel Eğitim ve 50 kişi Denklik) kursiyerler arasından seçilerek oluşturulacaktır. Kurs Başvurusu yapmak kursa kabul anlamına gelmemektedir. Kursiyerler tarafından Spor Bilgi Sistemine bildirilen e-posta adreslerine referans numarası gönderilen ve ödeme yapan kişilerin başvuruları onaylanacaktır” denildi.

İHA

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