Kızının 17 yaşındaki erkek arkadaşını silahla öldüren katil baba henüz bulunamdı

Kayseri’de iddiaya göre yaklaşık 27 gün önce meydana gelen olayda Osman Can Gündüz isimli 17 yaşındaki genç arkadaşlarıyla otomobilde Fevzi Çakmak bölgesinde gezerken sevgilisi T.A.’nın babası Ş.A. tarafından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Osman Can Gündüz, 17 gün süren yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti. Acılı baba Ferdi, “Çocuğumun fakülte hastanesinde 17 gün yaşam savaşı sürdü. Biz sorduğumuzda yakalama kararı çıktı aranıyor denildi, ama katil Ş.A. oğlum öldükten sonra yani olaydan 18 gün sonra yakalama kararı çıkıyor” dedi.



Baba Ferdi Gündüz olay hakkında, “Oğlumu Fevzi Çakmak bölgesinde arabayla kovalıyor sonra oğlum ve arkadaşlarının aracına birkaç kez aracıyla vurup kaldırıma sıkıştırıyor. Sonra oğlumun diğer iki arkadaşının kafalarına silah dayayarak Osman Can Gürbüz bu mu diye soruyor. Ardından oğlumu silahla iki el ateş ediyor. Çevredeki gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yapıp sağlık ekiplerini çağırıyorlar, oğlum hastaneye kaldırılıyor. Şüpheli hala kaçak durumda, güvenlik kameraları olayı kaydediyor, görüntüler var. Çocuğumu bu halde öldüren şahsın yakalanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘ANNELER, BABALAR, ÇOCUKLARINIZIN ARKADAŞLARINI BİLİN’

Acılı baba Ferdi Gündüz, ebeveynlere seslenerek katledilen oğlunun başka bir ailenin de çocuğu olabileceğini söyleyerek aileleri, çocuklarının arkadaşlarının kim olduğunu bilmesi gerektiğine dikkat çekti. Baba Gündüz, “Ben kendim Alanya’da yaşıyorum olaydan sonra buraya geldim. Olaya bakan karakola gittiğimde aranmasının çıktığını söylemişlerdi ama oğlumun ölümünden 1 gün sonra arama kararı çıktığını öğrendim. Bu benim değil başkasının çocuğu da olabilirdi. Adalete güveniyorum bu şahsın devletimize teslim olmasını istiyorum. Buradan ailelere seslenmek istiyorum çocuklarınızın kimlerle arkadaşlık yaptığını annelerini babalarının kesinlikle araştırıp gözden geçirmeniz gerekiyor. Çünkü karşısındaki insan cani olabilir küçücük yaşta çocuğu böyle katledebilirler” şeklinde konuştu.