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  • Kayseri'nin büyük enerji yatırımı: Rüzgar türbinleri 80 araçla yola çıktı

Kayseri'nin büyük enerji yatırımı: Rüzgar türbinleri 80 araçla yola çıktı

Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki kullanılacak ilk rüzgar enerji santrali (RES) projesinde kullanılacak türbinlere ait kanatlar, İzmir Alsancak Limanı'ndan Kayseri'ye doğru yola çıktı.

Kayseri'nin büyük enerji yatırımı: Rüzgar türbinleri 80 araçla yola çıktı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin Türkiye’nin toplu ulaşım sektöründeki ilk rüzgâr enerji santrali (RES) projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Türbinlere ait kanatlar, İzmir Alsancak Limanı’ndan Kayseri’ye doğru yola çıktı.

Türbinlerin dev parçalarından oluşan 80 araçlık sevkiyat, İzmir Alsancak Limanı’ndan Kayseri’ye doğru yola çıktı. Türbin parçaları arasında yer alan kanat, kule, nacel ve hub, montaj planına uygun şekilde peyderpey Kayseri’ye getirilecek. En büyüğü 81,5 metre uzunluğa, en ağırı 155 ton ağırlığa sahip dev parçalar montaj edildiğinde, 194,5 metre tepe yüksekliğe ulaşacak. Bu yükseklik yaklaşık 65 katlı bir binaya eşdeğer yükseklikte olacak.

Tasarruf ve verimlilikte örnek proje

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kaynaklarının tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılmasına ilişkin yayınlanan genelgeye uygun şekilde yürütülen proje, Türkiye’nin toplu ulaşım sektöründeki ilk RES olma özelliğine sahip olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu projeyle toplu ulaşım hizmetlerinde kendi kaynaklarını kullanarak enerji üretimine başlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Projenin Türkiye’ye örnek olacağını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Ulaşım hizmetleri alanında kendi enerjimizi üretmek için mevsim şartlarındaki zorluklara rağmen büyük bir gayretle çalışıyoruz. Sevkiyatımız başladı. Bu proje, hem çevreci ulaşım çözümleri hem de kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı açısından Türkiye’ye örnek olacak. Belediye hizmetleri alanındaki yenilikçi, çevreci çözümler ile geliştirilen bu projelerin, Kayseri’nin vizyonunu ortaya koyuyor oluşu bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Her şey Kayseri’miz için” diye konuştu.

21 megawatt gücündeki yenilenebilir enerji projesi, karbon ayak izini azaltarak Kayseri’nin çevre dostu şehirler arasındaki yerini pekiştirecek.

Kayseri Ulaşım A.Ş., bu çevreci hamleyle hem toplu ulaşımda sürdürülebilir çözümler sunmayı hem de Türkiye’nin temiz enerji hedeflerine katkı sağlamayı sürdürecek.

Haber Merkezi
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