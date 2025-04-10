Kayseri'nin doğalgazının yeni patronlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan ve Başkan Yardımcısı Alper Konyalı ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Şehirdeki doğalgaz hizmetlerinin verimli bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz’ın yönetiminde Büyükşehir Belediyesi’nin de aktif olarak yer aldığını hatırlatarak, tüm mahallelere doğalgaz ulaştırılması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Aksa Doğalgaz çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kayserigaz’ın, şehrin enerji altyapısına önemli katkılar sunduğunu belirten Büyükkılıç, doğalgaz çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, "Aksa Doğalgaz yönetimine başarılar dilerken, şehrimizin doğalgaz altyapısı için yürütülen bu önemli çalışmalarda her zaman destek olacağız" dedi.

Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan ise Başkan Büyükkılıç’a nazik misafirperverliği için teşekkür ederek, Kayseri’ye hizmetlerin kesintisiz şekilde devam edeceğinin altını çizdi. Arslan, “Aksa Doğalgaz olarak, Kayseri halkına daha kaliteli hizmet sunmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.