Kayseri'nin rüzgar gülleri boy vermeye başladı

İklim kriziyle mücadele kapsamında Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımları hız kazanırken, 2024’ün ilk 6 ayında, yaklaşık 1,3 milyon evin yıllık ihtiyacını karşılayabilecek 426,58 MW yeni kurulu rüzgâr enerjisi kapasitesi devreye alınarak güçlü bir büyüme kaydedildi. Yatırımlar sayesinde Türkiye’de toplam elektrik tüketiminde rüzgâr enerjisinin payı, kasım ayı itibarıyla yüzde 10,54’e ulaştı. Rüzgâr enerjisi kapasitesini artıracak projeler arasında yer alan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir enerji hedefleri doğrultusunda Solwie Energy tarafından yürütülen rüzgâr enerjisi projesi tamamlanma aşamasına geldi.

22 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacı rüzgârdan

Kayseri’nin İncesu ilçesinde hayata geçirilen ve “Sürdürülebilir ulaşım, sürdürülebilir Kayseri” sloganıyla yola çıkılan proje, teknik detaylarıyla dikkat çekiyor. Elektriksel gücü 21 bin KWe olan proje ile, yılda yaklaşık 60 milyon kilowatt saat enerji üretim kapasitesine sahip santral devreye alınacak. Bu üretim, yaklaşık 22 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayarak Kayseri’nin çevre dostu enerji altyapısına önemli katkı sağlayacak.

Kayseri sürdürülebilirlikte örnek rol oynuyor

Projeyi değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu yenilikçi yatırımla Kayseri’nin enerji ve ulaşım alanında dönüşüm yaşadığını ifade ederek şunları söyledi: “Bu proje sadece Kayseri’nin değil, Türkiye’nin sürdürülebilir enerji hedefleri açısından da örnek teşkil ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz. Tüm ülkemize hayırlı ve örnek olmasını dilerim.”

İlk türbin sadece 5 ayda tamamlandı

Solwie Energy CEO’su Samet Koç ise “5 ay gibi kısa sürede ilk türbini tamamladık” açıklamasını yaptı. Koç, “Bu proje, sadece Kayseri’nin değil, ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sunan çok değerli bir adım oldu. Solwie Energy olarak, yenilenebilir enerji alanında hayata geçirdiğimiz bu tür projelerle hem sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor hem de geleceğin enerji altyapısına öncülük ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Ulaşım A.Ş. ile bu projede iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Solwie Energy’nin vizyonuyla uyumlu bir şekilde, teknolojiyi ve sürdürülebilirliği bir araya getirerek bu projeyi tamamladık. 5 ay gibi kısa bir sürede ilk türbinin montajını gerçekleştirmiş olmak, ekiplerimizin üstün gayreti ve profesyonelliği sayesinde mümkün oldu. Bu başarı hepimizin” dedi.

Yıl başında devreye alınıyor

“Santralin montaj çalışmalarını tamamladık” bilgisini veren Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ise “Test ve devreye alma çalışmalarımız devam ediyor. Santrali yıl başı gibi devreye almayı hedefliyoruz” dedi.

Rakamlarla İncesu santrali

Proje kapsamında yaklaşık 700 bin metreküp hafriyat yapılırken, her biri için 100 ton demir kullanılan yapılar inşa edildi. Ayrıca, 2.100 metreküp beton dökümü gerçekleştirildi ve toplamda 10 kilometrelik yol yapımı tamamlandı. Projede, sektör lideri Nordex’in 7 MW kapasiteli 3 adet Nordex N163/6.x türbini kullanıldı. Bu türbinler, hem verimlilik hem de sürdürülebilirlik açısından sağladığı avantaj nedeniyle tercih edildi.

Proje kapsamında 6 kilometrelik enerji nakil hattı (ENH) inşa edilerek, üretilen elektriğin dağıtım şebekesine entegrasyonu sağlandı. Bu altyapı, projenin teknik kapasitesini ve sürdürülebilirliğini bir adım öteye taşıyor.