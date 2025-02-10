Kayseri'nin tarihi eserleri, Naci Kum'un kitabıyla yeniden gün yüzüne çıkıyor

Cingil, "Türk Tarih Kurumu'na Ankara'ya ziyaretimizin asıl amacı, 1938 yılında Kayseri'de müze müdürlüğü yapmış Naci Kum'un bir kitabıdır. Naci Kum, sıradışı bir müdürdür; makamında pek oturmayan, sürekli çalışan bir kişi olduğunu zannediyorum çünkü yazdığı eser onu gösteriyor. Kayseri'deki tüm eserlerin adeta envanteri olacak şekilde hepsini ölçmüş, çizmiş, tenzinatlarını üzerine işlemiş, eser hakkında bilgiler yazmış. Daha sonra bunları kitaplaştırmış ve Türk Tarih Kurumu'na teslim etmiş basılması için. Fakat 1940 yılından beri bu eser, Türk Tarih Kurumu'nda beklemektedir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Türk Tarih Kurumu'na, Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kültepe Kazı Alanı Başkanı Fikri Kulakoğlu, Tarihçi Yazar Mustafa Cingil ve Kültepe Koramaz Derneği Üyesi Osman Özsoy geçtiğimiz günlerde Ankara Türk Tarih Kurumunu ziyaret etti. Ziyaret sonrası Naci Kum tarafından yazılan kitap ile ilgili konuşan Mustafa Cingil, "Türk Tarih Kurumu'na Ankara'ya ziyaretimizin asıl amacı, 1938 yılında Kayseri'de müze müdürlüğü yapmış Naci Kum'un bir kitabıdır. Naci Kum, sıradışı bir müdürdür; makamında pek oturmayan, sürekli çalışan bir kişi olduğunu zannediyorum çünkü yazdığı eser onu gösteriyor. Kayseri'deki tüm eserlerin adeta envanter olacak şekilde hepsini ölçmüş, çizmiş, tenzinatlarını üzerine işlemiş, eser hakkında bilgiler yazmış. Daha sonra bunları kitaplaştırmış ve Türk Tarih Kurumu'na teslim etmiş basılması için. Fakat 1940 yılından beri bu eser, Türk Tarih Kurumu'nda beklemektedir. Elimdeki belge, sanki tıpkı basımı gibi yazılmış, çizilmiş. Biz bu belgeyle o kitap hakkında bilgi edinmiş olduk. Daha sonra İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun aracılığıyla temasa geçtik. Türk Tarih Kurumu'ndan randevumuzu aldık. Murat Cahit Cıngı vekilim, Kültepe Koramaz Derneği üyesi Osman Özsoy ve Kültepe Kazı Alanı Başkanı Fikri Kulakoğlu ile hep birlikte Ankara'ya gittik. Türk Tarih Kurumu Başkanı sağ olsun, bizleri makamında ağırladı. Çok da samimi, içten davranışları oldu. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bu kitabı kendisinden ya biz basalım, basma yetkisi verin, yahut bu kitabı siz basın dedik. Biz her ikisine de varız dedik. Sağ olsun, biz gelmeden zaten haberini aldığı için kitabını incelemiş. Kayseri'ye de bir armağan olsun düşüncesiyle bu kitabı Türk Tarih Kurumu basma programına almış. Hatta biz varmaya bir hocamıza vermişler, düzenlemesi yapılıyor. Şu an da Mart sonuna kadar biter, Haziran'ın ilk haftasıyla da bu kitap okuyucu ile buluşacak" ifadelerine yer verdi.

'KAYSERİ'YLE, KAYSERİ TARİHİYLE, KAYSERİLİLERLE BULUŞACAK'

Öte yandan kitabın içeriğinden bahseden Cingil, "Bu kitabın özelliği şu: 1938-1940 yıllarında yazıldığı için şu an yazmış olduğu eserlerin birçoğu yok. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli. Kitapta bir önemli husus daha var: Kayseri'deki meşhur vakıfların vakıf evrakları hakkında da bilgiler veriyor, yani silsileyi yazıyor. O da o vakıf evlatları açısından çok önemli. Yani kısaca bu kitap, Kayseri için çok özel bir eser ve inşallah da bu vesileyle Kayseri'yle, Kayseri tarihiyle, Kayserililerle buluşacak" sözlerine yer verdi.