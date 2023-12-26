Kayseri şehitler için yürüdü

Kayseri'de şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar şehitler için yürüyerek dua etti.

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  • 26.12.2023 14:21
  • Güncelleme: 26.12.2023 14:53
Kayseri şehitler için yürüdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar; şehitler için yürüyerek dua etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı, Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu Kayseri Şubeleri tarafından yürüyüş düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde toplanan grup, daha sonra ellerindeki Türk Bayraklarıyla Kartal Şehitliği’ne kadar yürüdü. Burada açıklamalarda bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala; "Yüreklerimizdeki derin acıyı, aziz şühedaya saygıyı, kahraman gazilerimize minnettarlığımızı paylaşmak için bugün buradayız. Hain saldırılar neticesinde yine yüreğimizi derinden dağlayan büyük bir acıyla karşı karşıyayız. Vatanımızın dört bir yanında, terörün alçakça saldırıları sonucunda bir kez daha şehitler verdik. Canlarını vatan için feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz Türk Milleti’mize başsağlığı diliyoruz. Bu menfur saldırılara karşı intikam duyguları içerisindeyiz. Milletimizin birlik ve beraberliği terör örgütlerine karşı en güçlü silahımızdır. Bu mücadelede asla geri adım atmayacak, terörü kökten temizleyene kadar kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, milletimizin güvenliği için kutlu devletimiz her daim önlemlerini almaya devam edecektir. Kinimiz acımız kadar büyük olup, hesabı er ya da geç elbet sorulacaktır. Kutlu devletimiz ve aziz Türk Milleti’miz bu hainleri hüsrana uğratacak güçte, azimde ve kararlılıktadır" dedi.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak ise; "Bilinmesini isteriz ki; düşman ne kadar çok olursa olsun, içeriden ya da dışarıdan nereden gelirse gelsin ’yolumuz şehitlik yolu’ adanmışlığıyla görev yapan koç yiğitler var olduğu sürece bayrağı kan olmuş, vatan olmuş şehitlerimiz rahat uyusun. Vatanımızı böldürmeyiz, ezanımızı dindirmeyiz, bayrağımızı indirmeyiz. Bazen öyle günler gelir ki insanın vatanını sevmesi yetmez, çılgınca sevmesi gerekir. Tam da öyle günlerden geçiyoruz, çılgınca sevmemiz, amasız, fakatsız sahip çıkmamız gereken günlerden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamalarının ardından şehitler için Kuranı Kerim okunarak dua edildi.

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İHA

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