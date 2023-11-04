Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Yaklaşık 3 yıldır özellikle havanın açık olduğu günlerde, Kayseri semalarında belli güzergahlarda gidiş dönüş ve spreyleme yapan uçaklarla ne yapılmak isteniyor. Bu sislemenin uçağın yakıt tüketiminden kaynaklanan yoğuşma gazı olmadığı muhakkak. Bu uçaklardan, ne uçuş kulesinin haberi var ne de uçuş programında kaydı var.

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  • 04.11.2023 12:28
  • Güncelleme: 04.11.2023 12:29
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme
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Konuyla ilgili 3 yıldır başvurmadık kurum kalmadığını ve hiçbir cevap alamadıklarını, bu uçaklarla ilgili hiçbir kurumun haberi olmadığını iddia eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin gizemli uçaklar ve niçin spreyleme yaptıklarıyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

‘Öncesini görmediğimiz ama 3 senedir, özellikle pandeminin başlamasıyla birlikte gökyüzünde sıklıkla şahit olmaya başladığımız spreyleme. Kısaca Chemtrails. Bilimsel karşılığı: "Stratosferik Aerosol Enjeksiyonu" Chemtrails dediğimiz vakit anında komplocu damgasını yiyoruz.  Şimdi bu chemtrails sadece Türkiye'de değil, dünyada birçok ülkede hava spreylemeleriyle yani kimyasal püskürtme ile hava modifikasyonlarını insan eliyle değiştirme çabası olarak karşımıza çıkıyor.  İşin enteresan tarafı ise muhatap olduğumuz kamu kurumları bu durumdan habersiz. 
Biz, yolcu uçakları değil ama daha çok jet uçaklarının bu yoğuşma görüntüsüne şahidiz ancak bunlar kısa süre sonra yok olan gazlardır. Transit geçen uçaklarda olsa onu da anlayacağız ama kimse gökyüzüne bakmıyor mu? 
Aynı uçak bir bölgede tekrar tekrar uçuş yapıyor, Rotasını şaşırmış gibi gidiş gelişlerden bahsediyoruz. Ama toplumda şiddetli bir inkarla karşılaşıyoruz. 
Kimse kafasını kaldırıp bakmıyor? Bu spreyleme nedir?  İyi midir,  Kötü müdür?  İyi ise kamu yetkililer neden sessiz?  Kötü ise yine yetkililer neden sessiz?  Vatandaş olarak bunu bilme hakkımız var.’

 

Haber Merkezi

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