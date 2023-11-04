Eski Dedeman Orta Okulu'nun yeri şehre nefes aldıracak

Şehrin tam merkezinde 6 bin metrekarelik alanda, Kayseri'ye nefes aldıracak projenin son aşamasına geldiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat'a büyük, nitelikli bir park, etkinlik alanı ile güzel sanatlar atölyesi ve kurs merkezi kazandıracaklarını söyledi.

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  • 04.11.2023 11:13
  • Güncelleme: 04.11.2023 11:29
Eski Dedeman Orta Okulu'nun yeri şehre nefes aldıracak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Şehrin tam merkezinde 6 bin metrekarelik alanda, Kayseri’ye nefes aldıracak projenin son aşamasına geldiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat’a büyük, nitelikli bir park, etkinlik alanı ile güzel sanatlar atölyesi ve kurs merkezi kazandıracaklarını söyledi.

Hunat Mahallesi’nde hem nefes aldıracak hem sosyal bir merkez olacak hem de otopark sorununu ortadan kaldıracak projede sona yaklaştıklarını belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu; "Şehrin tam merkezinde, Hunat’tayız. Dedeman Ortaokulu’nun ömrünü tamamlamış binasını yeni yerine taşıyarak buraya tam 6.000 metrekare Kayseri’ye nefes aldıracak çok güzel bir park yapıyoruz. Projenin son aşamasına geldik. Çimlerimiz serildi, aydınlatma sistemlerimiz takıldı. Hepsinden önemlisi buradaki eski Nazmi Toker Okulu’muzu restore ediyoruz. Burası sanat atölyelerinin olduğu çok çeşitli eğitimlerin, kursların verildiği, sergilerin yapıldığı güzel bir nokta olacak. Burada konserler vereceğiz, programlar yapacağız. İnşallah bu sanat atölyemiz de bittiğinde Kayseri’nin şehir merkezinde en güzel sosyal merkezlerden birisi hazır olacak. Burası çok büyük bir alan. Şehir merkezine nefes aldıracak. 130 adet aracın sığacağı otoparkımız da var. Yolları genişleterek buradaki trafiği de rahatlatacağız. Burası ücretli otopark haline gelerek vatandaşların araba deposu olmaktan, arabalarını park edip gitmelerini önlemekten çıkacak. Çok şık, çok güzel bir mekan ortaya çıkmış oluyor. Mevcut ağaçlarımızı da koruduk. Burada bir etkinlik alanımız da var. İnşallah 23 Nisan’lar, 19 Mayıs’lar gibi birçok programı burada kutlayacağız. Melikgazi’mize ve Kayseri’mize hayırlı olsun" dedi.

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İHA

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