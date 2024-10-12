Kayseri Semalarındaki Gizemli Spreylemeyi bilen yok!

12 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan ve yine 3 uçak tarafından yapılan bu spreyleme işlemi ilgili ne yazık yetkili hiçbir yetkili ağızden tatminkar bir yanıt alamadık.

Yaklaşık 3 yıldır Kayseri semalarında havanın açık olduğu günlerde 3 uçak tarafından daha çok gündüz vakti yapılan gizemli sisleme ve spreylemenin neden ve kimler tarafından yapıldığı hala gizliliğini koruyor.

Atmosfer dahilinde yaklaşık 5-6 bin metre yükseklikten gidiş dönüş yapan uçaklarla gün içinde defalarca yapılan spreyleme görenler tarafından maalesef uçakların atmosfer dışında 11 bin metrede uçtuğunda arkasında bıraktığı yoğuşma iziyle karıştırılıyor. Bu spreylemeyi görenler de ne yazık ki bunu normal havadaki ısı değişiminden kaynaklanan bir yoğuşma olarak görüyorlar.

Gün boyu spreyleme yapan uçakların kime ait olduğunu Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Kule bilmiyor. Biz ancak pistimize iniş kalkış yapan uçakları biliriz diyor.

DHM İşletmesi Seyrüsefer ve Uçuş Güvenlik birimleri 8 saat boyunca gökyüzünde seyrü sefer yapan uçakların kime ait olduğu ile ilgili kendilerinde bir bilginin bulunmadığını ifade ediyor.

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uçakları olmadığını ve gökyüzünde böyle bir spreyleme işleminin kendilerine ait olmadığını söylüyorlar.

Uzmanlara göre yaklaşık 5000-6000 metre arası bir mesafeden yapılan bu spreyleme işlemi, atmosfer dışında 11 bin metreden uçan uçakların arkasında bıraktığı yoğuşma sisi ile karıştırılmamalı.

Peki bu gün boyu devam eden spreyleme işi neye yarıyor ve kim tarafından niçin yapılıyor. Sesiyle sisiyle herkesin tanık olduğu ve gün boyu temaşa ettiği bu uçaklar ve spreyleme işlemiyle ilgili kimden cevap alabileceğiz?